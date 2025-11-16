خبرگزاری کار ایران
حرکت نخستین قطار صادراتی کلینکر از هشتگرد به ترکیه

برای نخستین‌بار عملیات حمل صادراتی کلینکر را از ایستگاه راه آهن هشتگرد به مقصد ترکیه آغاز شد.

به گزارش  ایلنا از روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در راستای سیاست‌های توسعه حمل‌ونقل بین‌المللی، گسترش ترانزیت و تقویت نقش شبکه ریلی در اقتصاد ملی، برای نخستین‌بار عملیات حمل صادراتی کلینکر از ایستگاه هشتگرد به مقصد ترکیه آغاز شد.

این محموله شامل ۲۷ واگن باری با مجموع وزن ۱۵۰۰ تُن است که امروز به‌طور رسمی بارگیری و اعزام شد.

این مرحله به‌عنوان نمونه آغازین (سمپل) اجرا شده و در صورت توجیه‌پذیری تعرفه، سیر مطلوب و مبادله مناسب مرزی، پیش‌بینی می‌شود روند صادرات با ظرفیت ماهیانه حدود ۲۰ هزار تُن ادامه یابد.

این اقدام علاوه بر ایجاد حدود ۲ هزار یورو درآمد ارزی، زمینه‌ساز رونق حمل‌ونقل صادراتی در سطح اداره‌کل راه‌آهن تهران و کل شبکه ریلی کشور خواهد بود.

 

