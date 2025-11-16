بازنگری در مقررات برای تسهیل سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب کشور
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای صنعت آب وفاضلاب، خواستار بازنگری در مقررات برای تسهیل و تسریع فرآیند سرمایهگذاری در این صنعت شد.
به گزارش ایلنا از آبفای کشور، هاشم امینی که در نشست هماندیشی فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن میگفت، تشکیل کارگروههای تخصصی، تدوین اسناد واحد قراردادهای مشارکت و تنوعبخشی به مدلهای سرمایهگذاری را از الزامات تحقق این هدف دانست و گفت: اینموارد در صنعت آب و فاضلاب کشور طراحی و پیادهسازی شده است تا سرمایهگذاران با سهولت و اطمینان بیشتری اقدام کنند.
به گفته او برای اطمینانبخشی به سرمایهگذاران و افزایش مشارکت آنها، بازنگری در برخی قوانین و مقررات ضروری است.
امینی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بیش از ۱۴۰ فرصت سرمایهگذاری در حوزههای مختلف از جمله پساب، انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب شناسایی شده و مدلهای مالی و فنی آنها برای ارائه به سرمایهگذاران آماده است اضافه کرد: تاکنون ۱۵۹ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲.۳ مگاوات تکمیل شده و ۷۵۴ پروژه دیگر با ظرفیت ۱۷۰۰ مگاوات نیز آماده سرمایهگذاری است.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: سه پروژه تولید بیوگاز با ظرفیت ۱۴.۶ مگاوات برق به بهرهبرداری رسیده و ۱۳ پروژه دیگر با ظرفیت ۱۴.۲ مگاوات نیز در دست مطالعه و آماده ورود بخش خصوصی است.
امینی خاطرنشان کرد: با همافزایی میان دستگاههای مرتبط و تسهیل مسیر ورود بخش خصوصی، صنعت آب و فاضلاب میتواند به یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی و زیربنایی کشور تبدیل شود.