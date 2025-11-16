خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازنگری در مقررات برای تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب کشور

بازنگری در مقررات برای تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب کشور
کد خبر : 1714651
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های صنعت آب وفاضلاب، خواستار بازنگری در مقررات برای تسهیل و تسریع فرآیند سرمایه‌گذاری در این صنعت شد.

به گزارش ایلنا از آبفای کشور، هاشم امینی که در نشست هم‌اندیشی فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تدوین اسناد واحد قراردادهای مشارکت و تنوع‌بخشی به مدل‌های سرمایه‌گذاری را از الزامات تحقق این هدف دانست و گفت: این‌موارد در صنعت آب و فاضلاب کشور طراحی و پیاده‌سازی شده است تا سرمایه‌گذاران با سهولت و اطمینان بیش‌تری اقدام کنند.

به گفته او برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران و افزایش مشارکت آن‌ها، بازنگری در برخی قوانین و مقررات ضروری است.

امینی با تأکید بر این‌که در حال حاضر بیش از ۱۴۰ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله پساب، انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب شناسایی شده و مدل‌های مالی و فنی آن‌ها برای ارائه به سرمایه‌گذاران آماده است اضافه کرد: تاکنون ۱۵۹ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲.۳ مگاوات تکمیل شده و ۷۵۴ پروژه دیگر با ظرفیت ۱۷۰۰ مگاوات نیز آماده سرمایه‌گذاری است.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: سه پروژه تولید بیوگاز با ظرفیت ۱۴.۶ مگاوات برق به بهره‌برداری رسیده و ۱۳ پروژه دیگر با ظرفیت ۱۴.۲ مگاوات نیز در دست مطالعه و آماده ورود بخش خصوصی است.

امینی خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط و تسهیل مسیر ورود بخش خصوصی، صنعت آب و فاضلاب می‌تواند به یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی و زیربنایی کشور تبدیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ