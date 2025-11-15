توزیع برنج پاکستانی با قیمت ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق اصناف تهران، رضا کنگری درباره آخرین وضعیت بازار برنج اظهار کرد: قیمت مصوب برنج هندی ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان است که در حال حاضر قیمت‌ها کمی بالاتر است، اما با توزیع گسترده روند کاهش قیمت مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ برنج ایرانی در بنکداری‌ها بین ۲۰۰ تا ۳۳۵ هزار تومان است، افزود: بخشی از این افزایش قیمت مربوط به وارد نشدن برنج پاکستانی در هفته‌های گذشته بود که قرار است این مشکل به زودی رفع شود.

کنگری ادامه داد: واردات برنج پاکستانی در چند روز آینده انجام می‌شود و قرار است عرضه آن از طریق شبکه‌های توزیع صورت گیرد تا قیمت مصرف‌کننده نهایی با نرخ مصوب ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان باشد.

شکر کیلویی ۵۶ هزار تومان

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین از وفور شکر در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلوگرم شکر با قیمت ۵۶ هزار تومان در بازار بنکداری به فروش می‌رسد که ۳ هزار تومان زیر قیمت مصوب بازار است.

کنگری یادآور شد: نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر ۵۹ هزار و ۱۰۰ تومان است و به دلیل وفور عرضه در بازار، قیمت آن کاهش یافته است.

وفور روغن در بازار

کنگری همچنین با بیان اینکه روغن به اندازه کافی در بازار موجود است و کمبودی در این محصول نداریم، افزود: در بحث فروش روغن تنها مشکل حاشیه سود ۳ درصدی برای بنکداری ها است که طی هفته‌های اخیر پیگیری‌های لازم برای اصلاح حاشیه سود انجام شده تا عرضه آن مشکل ساز نشود.

وی اظهار کرد: این سود برای بنکداری ها قانونی است تنها باید در برچسب قیمت اعمال شود زیرا در غیر این صورت نهادهای نظارتی دریافت این سود را تخلف در نظر می‌گیرند بنابراین باید این مشکل برای این صنف حل شود.