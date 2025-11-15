به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، انگلیس اعلام کرد که با هدف تشدید فشارها بر کرملین و حمایت از اوکراین، ارائه خدمات کشتیرانی و بیمه برای صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) روسیه را ممنوع خواهد کرد؛ اقدامی که فراتر از تحریم‌های مصوب اتحادیه اروپا ارزیابی می‌شود.

دولت انگلیس آبان اعلام کرد که این ممنوعیت در طول سال ۲۰۲۶ و همزمان با اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد.

اتحادیه اروپا پیش‌تر اعلام کرده بود که واردات ال‌ان‌جی روسیه را از یکم ژانویه ۲۰۲۷ (۱۱ دی ۱۴۰۵) ممنوع خواهد کرد.

وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای که پیش از نشست وزیران امور خارجه گروه هفت در کانادا منتشر شد، اعلام کرد: هدف از این اقدام، قطع دسترسی روسیه به شرکت‌هایی است که خدمات صادرات ال‌ان‌جی ارائه می‌دهند.

در ماه اکتبر، اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکا تحریم‌هایی تازه علیه روسیه اعمال کردند که دو شرکت بزرگ نفتی این کشور، لوک اویل و روسنفت را هدف قرار داد.

دولت انگلیس همچنین از اختصاص ۱۳ میلیون پوند برای کمک به بازسازی زیرساخت‌های انرژی اوکراین خبر داد.

این بودجه به‌منظور تعمیر شبکه برق و گرمایش و حمایت از شهروندانی اختصاص یافته است که در پی حمله‌های روسیه به زیرساخت‌های انرژی، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

