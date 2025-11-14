سوبسید واردات پنلهای خورشیدی رقابت را برای تولیدکننده داخلی سخت میکند
مدیرعامل یکشرکت دانشبنیان ساخت پنلهای خورشیدی در ایران گفت: امروز در ایران تولید پنلهای خورشیدی مطابق تکنولوژی روز جهان درحال انجام است و با تکنولوزی روز دنیا، پنلهای ۶۷۵ تا ۷۲۵ وات که پنلهای دوطرفه هستند را تولید میکنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی پژوهان در حاشیه بیستو پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما ظرفیت تولید ۱۸۰۰ مگاوات در سال پنل خورشیدی داریم، اظهار داشت: پنل های تولیدی ۶۷۵ تا ۷۲۵ وات دوطرفه تولید می کنیم.
وی با بیان اینکه بعنوان بزرگترین نیروگاه ساز کشور احداث نیروگاه خورشیدی را در دستور کار داریم، افزود: حدود ۴۵۰ مگاوات نیروگاه وارد مدار شده است و تا ۱۰ روز آینده ای رقم به حدود ۵۰۹ مگاوات برق به شبکه تزریق خواهیم کرد.
مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در حوزه ساخت پنل خورشیدی با بیان اینکه در ۹۶ نقطه کشور نیروگاه در حال ساخت داریم، گفت: برنامه ما این است در همه استانهای کشور کار را گسترش دهیم.
وی با بیان اینکه تا آذر ماه ۱۷۰ تا ۲۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید اضافه خواهیم کرد، گفت: تا پایان سال رقم ظرفیت به ۱۲۰۰ مگاوات خواهد رسید.
پژوهان با اعلام اینکه حدود ۳۵۰۰ مگاوات با ساتبا داریم، تاکید کرد: برنامه ما این است بعنوان نیروگاه ساز پررنگ تر ظاهر شویم و این ریم قرارداد را افزایش دهیم.
به گفته وی؛ ۵۰ درصد نیروگاههای خورشیدی کشور را وارد مدار کرده ایم.
وی با ابراز قدردانی از ایجاد تسهیل برای صنعت ساخت نیروگاه تجدیدپذیر گفت: می توانیم قدری با هم هماهنگ تر باشیم و در این صورت سرعت کار ما افزایش خواهد داد.
پژوهان با بیان اینکه اگرچه حمایت دولت از تولید پنلهای خورشیدی و توسعه ظرفیتهای انرژیهای تجدیدپذیر نسبت به گذشته رشد داشته، گفت: ما همچنان برای واردات پنلهای خورشیدی با تخصیص ارز نیمایی، سوبسید میدهیم و این مسئله رقابت تولیدکنندگان داخلی را با تجار واردکننده پنل، سخت میکند چرا که یک صنعت که بهدنبال نصب پنلهای خورشیدی است، بهدنبال ارزانتر تمام شدن هزینه های احداث نیروگاه است و وقتی واردکننده سوبسید ارزی دریافت کند، رقابت با واردات برای تولیدکننده داخلی سخت خواهد شد.
وی ادامه داد: میتوان بهطور مثال به جای واردات ۶ میلیارد دلاری تجهیزات نیروگاه های خورشیدی، با یکسوم این رقم، یک زنجیره تولید را در داخل راه اندازی کرد تا سالهای سال بتواند تجهیزات مورد نیاز را تولید کند.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان خاطرنشان کرد: همافزایی خوبی بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد اما این همافزایی میتواند افزایش یابد و هرچه افزایش یابد، سرعت اجرای پروژهها نیز افزایش خواهد یافت.