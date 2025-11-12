تولید شرکت کروز به ۳۱۰۰ قطعه در هر دقیقه رسید

به گزارش خبرنگار ایلنا، گزارش عملکرد ۱۴۰۳ شرکت صنایع تولیدی کروز در مراسمی امروز عصر سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۳ منتشر شد.

روابط عمومی کروز در مقدمه‌ای درباره این گزارش اشاره می‌کند :«هر سفر بزرگ، از لحظه‌ای کوچک آغاز می‌شود. مسیر کروز نیز چنین بود؛ از تولید کلید و پریزهای ساده تا رشد درختی که امروز شاخه‌هایش در صنعت خودرو گسترده است. در هر مرحله، با اندیشه و نوآوری بذرهایی کاشتیم که به ثمر نشسته‌اند و ریشه‌هایی پایدار در دل صنعت دوانده‌اند. این گزارش، روایت مسیر رشد و آفرینش ماست؛ نگاهی به گذشته‌ای پرثمر و آینده‌ای روشن‌تر.»

در نشست خبری این رویداد که در ادامه برگزار شد، سید پویا شجاعی، مدیر تغذیه خط و یکپارچه‌سازی SCM شرکت کروز در مورد عملکرد این واحد، گفت: خودروساز برنامه خودرویی دارد که اول سال اعلام می‌کند. در داخل خودروها ۵ تا ۸ هزار قطعه وجود دارد. این قطعات محصولات شرکت ماست.

وی افزود: ما حدود ۱۴۰۰ محصول مختلف تولید می‌کنیم که در خودروسازی‌ها استفاده می‌شود. بیش از ۱۰۰ کلاس و زیر کلاس مختلف خودرو با ترکیب مختلفی از حدود ۱۴۰۰ محصول تولیدشده توسط کروز موجود است.

به گفته مدیر تغذیه خط و یکپارچه‌سازی SCM شرکت کروز، هر محصول این شرکت می‌تواند تا حدود ۲۵۰ محصول نیم‌ساخته و تا ۲۰۰ قطعه یا مواد خریدنی داشته باشد که به زمان بین ایجاد سفارش خرید یا دریافت یک قطعه یا مواد خریدنی از مشتری لیدتایم می‌گویند.

شجاعی افزود: لیدتایم از یک هفته برای قطعات داخلی تا ۲۷۰ روز برای برخی قطعات خارجی متغیر است. ازآنجا که هر محصول شامل تعداد زیادی از قطعات با لیدتایم مختلف است، نیازمند پیش‌بینی دقیق زمان تولید، برای سفارش قطعات هستیم.

وی در مورد تعداد محصولات تولیدی کروز گفت: در کروز حدود ۲۱ هزار کالای نیم‌ساخته و حدود ۸ هزار عدد قطعه یا مواد اولیه وجود دارد که برای تولید ۱۴۰۰ محصول کروز استفاده می‌شود.‌ در کروز حدود ۴۸۰۰ ایستگاه تولید فعال وجود دارد که در زیربنایی حدود ۲۷۳ هزار مترمربع فعال‌اند.

شجاعی ادامه داد: هر روز در شرکت کروز بیش از ۴.۵ میلیون محصول نهایی و نیمه‌ساخته در خطوط تولید ساخته می‌شود، یعنی چیزی حدود ۳۱۰۰ قطعه در هر دقیقه. تولید روزانه میلیون‌ها قطعه به معنی گردش مالی بسیار بالاست، توقف یا کاهش تولید حتی برای مدت کوتاه، منجر به زیان سنگین می‌شود.

وی افزود: هزینه‌های ثابت (مثل حقوق پرسنل، انرژی، اجاره و استهلاک ماشین‌آلات) فقط با تولید مستمر و زیاد قابل پوشش هستند‌‌.

با بحران انرژی روبروییم

بهروز حبیبی، عضو هیات مدیره شرکت کروز و معاون بازرگانی با اشاره به اشتغال بیش از ۱۴ هزار نفر در این شرکت به چالش‌های صنعت قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: چالش‌های صنعت قطعه‌سازی بسیار زیاد است، ولی توجه کنید که یک بخش از جنگ ما جنگ اقتصادی است. نخستین تاثیر جنگ روی صنعت قطعه‌سازی و کلا شرکت‌های تولیدی بود. در ادامه با بحران انرژی برق و گاز و آب روبروییم.

حبیبی در مورد چالش قیمت‌گذاری دستوری نیز گفت: بدنه دولت به این نتیجه رسیده که این کار، اشتباه است و امیدواریم به زودی این موضوع حل شود.

گزارش کامل سال ۱۴۰۳ شرکت کروز را می‌توانید اینجا ببینید.

