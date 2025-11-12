داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اظهارات رسمی مبنی بر کاهش تورم مسکن و اعلام میانگین قیمت هر متر مربع ١٢٣ میلیون تومان اظهار داشت: در حال حاضر، در هیچ یک سامانه‌های کاتب و خودنویس اطلاعات درستی از جزییات قراردادهای مسکن وجود ندارد چراکه به دلیل عدم هماهنگی‌های سازمان ثبت اسناد، مشاوران املاک امکان ثبت قراردادها در این دو سامانه را ندارند.

وی ادامه داد: قاعدتاً ارایه اطلاعات درست مشروط به داشتن بانک اطلاعاتی درست از قراردادها است که در حال حاضر این بانک اطلاعاتی از دست رفته است. پیش از این گزارش‌های رسمی با انتشار اطلاعات تعداد و جزییات قراردادهای معامله شده در سامانه املاک و مستغلات تهیه و از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می‌شد اما الان این بانک اطلاعاتی وجود ندارد که براساس آن اطلاعات استخراج و گزارش‌های مورد نیاز تهیه شود.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مبنای گزارش کاهش نرخ تورم مسکن باید بررسی قراردادهایی باشد که مشاوران املاک آن را ثبت می‌کنند. حال اینکه در حال حاضر این اطلاعات جایی ثبت نشده‌ است، تاکید کرد: متاسفانه، در حال حاضر مبنای ارایه گزارش‌های رسمی درباره بازار مسکن، آگهی‌های پلتفرم‌ها و سایت‌های فروش مسکن است که باید توجه داشت بسیاری از این آگهی‌‌ها جعلی و برای قیمت سازی در بازار مسکن است و می‌تواند اطلاعات غیرواقعی به مردم و جامعه منتقل کند که بار روانی در جامعه دارد و آمار آن غیر قابل اتکا است.

بیگی‌نژاد افزود: در حال حاضر، هر دو سامانه کاتب و خودنویس ایراداتی دارند که امکان ثبت قرارداد در این دو سامانه وجود ندارد.

وی با اشاره به داده‌ها و شواهد بازار درباره وضعیت معاملات مسکن گفت: در حال حاضر نه تنها حباب بازار مسکن تخلیه شده بلکه واحدها بر روی دست سازندگان مانده و فروش نمی‌رود. به طوری که دیگر ساخت و تولید دوباره مسکن برای همان سازندگان به صرفه نیست.

بیگی نژاد تاکید کرد: بسیاری از سازندگان در حالی که پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند اما ساخت و ساز را شروع نمی‌کنند چرا سود مورد نظر را دیگر از این بازار دریافت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: معاملات خرید و فروش در ۶ ماهه اول امسال به کمترین میزان رسید و این میزان کاهش معاملات در بازار مسکن کشور بی سابقه بوده‌است.

