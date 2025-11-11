هشدار درباره بحرانیترین وضعیت مخازن کشور
معاون وزیر نیرو از کاهش بیسابقه ذخایر سدهای کشور به ویژه در تهران، تبریز، مشهد و بندرعباس خبر داد و گفت: بسیاری از سدهای کشور تنها در حد حفظ پایداری سازهای آب دارند، نه برای تأمین نیاز شرب و کشاورزی.
به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب ایران، کنفرانس ملی مدیریت آب ایران با محوریت حکمرانی آب با حضور جمعی از اساتید برجسته دانشگاهی، مسئولان حوزه منابع طبیعی، و کارشناسان بخش آب و محیطزیست، در دانشگاه علوم تحقیقات برگزار شد.
این کنفرانس با هدف بررسی چالشهای سیاستگذاری و حکمرانی یکپارچه آب در کشور، تبادل تجربه میان نهادهای علمی و اجرایی و ارائه راهکارهای پایدار برای عبور از بحران کمآبی شکل گرفته است.
محمد جوانبخت، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی کشور گفت: در سال آبی گذشته، بسیاری از مخازن تأمینکننده آب شرب و همچنین منابع آبی بخش کشاورزی، شرایط بسیار نامناسبی را تجربه کردند. در شهرهایی مانند تهران، بندرعباس، تبریز و اراک، مخازن اصلی با افت شدید روبهرو شدند؛ بهگونهای که سد کمالصالح عملاً بدون آب بود.
وی افزود: تهران نیز با شرایطی در چهار سد اصلی خود مواجه شد که در طول تاریخ ساخت و بهرهبرداری این سدها بیسابقه بوده است. برای تأمین آب تبریز، از سد شهید کاظمی بوکان استفاده میشود؛ اما این سد نیز در سال آبی گذشته کمترین آورد خود را از زمان بهرهبرداری تجربه کرد.
معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: این در حالی است که در سالهای پرآب، آورد این سد بیش از یک میلیارد مترمکعب و ظرفیت مخزن آن حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب است؛ اما امسال تنها ۳۰۷ میلیون مترمکعب آورد داشته که بسیار کمتر از میزان مورد نیاز برای مصارف پاییندست است.
جوانبخت ادامه داد: در سد اصلی تأمینکننده آب شرب شهر مشهد نیز وضعیت مشابهی حاکم است و میزان آب موجود در مخزن سد دوستی به کمتر از پنج درصد رسیده است.
وی تأکید کرد: بهطور کلی، بسیاری از سدهای کشور اکنون صرفاً در سطحی از حجم مخزن خود قرار دارند که برای حفظ پایداری سازهای سدها ضروری است، نه برای تأمین مصارف.