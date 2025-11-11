آغاز همکاری مشترک میان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و بنیاد نخبگان استان تهران
اکبر حسنبکلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، از آغاز همکاری مشترک این شرکت با بنیاد نخبگان استان تهران خبر داد
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در حاشیه بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران و انرژیهای تجدیدپذیر، بیانیه آغاز همکاری میان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ، بهعنوان مجری نخستین ناحیه نوآوری برق و انرژی کشور ـ و بنیاد نخبگان استان تهران صادر شد. این همکاری گامی در جهت پیوند ساختارمند میان صنعت برق و جامعه نخبگانی کشور، با هدف تحقق مأموریتهای نوآورانه و فناورانه در حوزه توزیع برق است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: در این بیانیه، دو طرف بر بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، پژوهشگران و شرکتهای فناور برای حل چالشهای اولویتدار شبکه توزیع برق استان تهران تأکید کردهاند. همچنین مقرر شده است ایستگاه مشترک نوآوری و نخبگان صنعت برق در ناحیه نوآوری برق و انرژی ایجاد شود تا بستری برای همافزایی دانش، تجربه و ایدههای نو فراهم آید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در ادامه اظهار داشت: اجرای برنامههایی نظیر همیار صنعت، طرحهای تحقیق و توسعه ، سرباز نخبه و طرحهای نگهداشت نخبگان از دیگر محورهای این همکاری است که برای نخستینبار در کشور بهصورت عملیاتی اجرا خواهد شد. این برنامهها میتواند زمینهساز ورود ایدههای نخبگانی به بطن صنعت و ارتقای توان بومی کشور در حوزه توزیع برق باشد.
حسنبکلو با اشاره به سایر مفاد این بیانیه تصریح کرد: برگزاری رویدادهای تخصصی، نشستهای حل مسئله، فرصتهای کارورزی و پژوهشی مشترک و بهرهگیری از هیأتهای اندیشهورز نخبگانی در بررسی چالشهای انرژی استان از دیگر اقدامات مشترکی است که در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: بر اساس توافق انجامشده، کارگروه راهبری مشترک با همکاری دفتر تحقیقات، فناوری و مدیریت کیفیت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و واحد توسعه تعاملات نخبگان با صنعت بنیاد نخبگان استان تهران تشکیل خواهد شد تا طی دو ماه آینده، پیشنویس تفاهمنامه جامع همکاری را تدوین و برای تصویب نهایی ارائه کند.