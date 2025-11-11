آغاز همکاری مشترک میان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و بنیاد نخبگان استان تهران

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در حاشیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران و انرژی‌های تجدیدپذیر، بیانیه آغاز همکاری میان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ، به‌عنوان مجری نخستین ناحیه نوآوری برق و انرژی کشور ـ و بنیاد نخبگان استان تهران صادر شد. این همکاری گامی در جهت پیوند ساختارمند میان صنعت برق و جامعه نخبگانی کشور، با هدف تحقق مأموریت‌های نوآورانه و فناورانه در حوزه توزیع برق است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: در این بیانیه، دو طرف بر بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، پژوهشگران و شرکت‌های فناور برای حل چالش‌های اولویت‌دار شبکه توزیع برق استان تهران تأکید کرده‌اند. همچنین مقرر شده است ایستگاه مشترک نوآوری و نخبگان صنعت برق در ناحیه نوآوری برق و انرژی ایجاد شود تا بستری برای هم‌افزایی دانش، تجربه و ایده‌های نو فراهم آید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در ادامه اظهار داشت: اجرای برنامه‌هایی نظیر همیار صنعت، طرح‌های تحقیق و توسعه ، سرباز نخبه و طرح‌های نگهداشت نخبگان از دیگر محورهای این همکاری است که برای نخستین‌بار در کشور به‌صورت عملیاتی اجرا خواهد شد. این برنامه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ورود ایده‌های نخبگانی به بطن صنعت و ارتقای توان بومی کشور در حوزه توزیع برق باشد.

حسن‌بکلو با اشاره به سایر مفاد این بیانیه تصریح کرد: برگزاری رویدادهای تخصصی، نشست‌های حل مسئله، فرصت‌های کارورزی و پژوهشی مشترک و بهره‌گیری از هیأت‌های اندیشه‌ورز نخبگانی در بررسی چالش‌های انرژی استان از دیگر اقدامات مشترکی است که در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: بر اساس توافق انجام‌شده، کارگروه راهبری مشترک با همکاری دفتر تحقیقات، فناوری و مدیریت کیفیت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و واحد توسعه تعاملات نخبگان با صنعت بنیاد نخبگان استان تهران تشکیل خواهد شد تا طی دو ماه آینده، پیش‌نویس تفاهم‌نامه جامع همکاری را تدوین و برای تصویب نهایی ارائه کند.

