به گزارش ایلنا، قیمت کنجاله سویا از مبدا هندوستان ۴۰۳ یورو و از مبدا برزیل و آرژانتین ۴۱۲ یورو و از مبدا عراق ۴۰۰ یورو تعیین شد. بر این اساس همچنین سقف نرخ خرید ارزی جو دامی روسیه و قزاقستان از مبادی شمالی کشور ۲۴۵ یورو و از مبادی جنوبی ۲۷۲ یورو تعیین شد. همچنین نرخ خرید ارزی جو دامی آلمان، فرانسه، رومانی، اوکراین، دریای سیاه و استرالیا ۲۷۵ یورو مصوب شد.