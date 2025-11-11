خبرگزاری کار ایران
سقف جدید نرخ ارز نهاده‌های دام و طیور اعلام شد
آخرین سقف نرخ ارزی نهاده‌های دام و طیور در نشست کمیته ارزی وزارت جهاد کشاورزی مورد تصویب اعضا و معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،  قیمت کنجاله سویا از مبدا هندوستان ۴۰۳ یورو و از مبدا برزیل و آرژانتین ۴۱۲ یورو و از مبدا عراق ۴۰۰ یورو تعیین شد. بر این اساس همچنین سقف نرخ خرید ارزی جو دامی روسیه و قزاقستان از مبادی شمالی کشور ۲۴۵ یورو و از مبادی جنوبی ۲۷۲ یورو تعیین شد. همچنین نرخ خرید ارزی جو دامی آلمان، فرانسه، رومانی، اوکراین، دریای سیاه و استرالیا ۲۷۵ یورو مصوب شد.

بنا بر این گزارش در خصوص ذرت دامی نرخ واردات از مبادی شمالی ۲۶۵ یورو و از مبادی جنوبی شامل دریای سیاه، برزیل، آرژانتین و هندوستان ۲۷۰ یورو تعیین شد.

همچنین سقف نرخ خرید دانه سویا از مبادی جنوبی بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی ۲۷۰ یورو تعیین شد.

