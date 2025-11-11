به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حجت‌اله صیدی در پنل ظرفیت‌های صنعت مالی برای توسعه اقتصادی در حاشیه کیش اینوکس با بیان اینکه در حالیکه در دهه هشتاد همه به دنبال تاسیس بانک بودند امروز همه به دنبال تامین سرمایه هستند، اظهار داشت: متاسفانه با همین نگاه متقاضیان زیادی توانستند مجوز دریافت کنند. در دهه ۸۰ همه می‌خواستند بانک بزنند الان همه می‌خواهند تامین سرمایه بزنند که متاسفانه عده‌ای هم توانستند مجوز دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه بخش واقعی اقتصاد باید کار کند، ادامه داد: البته قانون اوراق بهادار قانون پیشرفته‌ای است. قانون نهادهای سرمایه‌گذاری هم در دهه ۸۰ تدوین شد و بر اساس آن، قرار شد این نهادهای سرمایه‌گذاری نسبت به انتقال صندوق‌های پروژه و یا بازنشستگی در بازار سرمایه اقدام کنند اما تا کنون این صندوق‌ها راه اندازی نشدند.

رییس سازمان بورس تاکید کرد: نهادهای مالی نباید تنها در صندوق‌های طلا و درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند و باید بتوانند سراغ پروژه‌های واقعی اقتصاد بروند. همچنین، نهادهای مالی نباید فقط به دنبال افزایش سقف سرمایه‌گذاری در صندوقهای درآمد ثابت و طلا باشند.

وی همچنین درباره ضرورت وجود اوراق ارزی گفت: بانک مرکزی تنظیم گر بازار ارز است اما در بازار سرمایه هم امکان عرضه اوراق ارزی وجود دارد. در حال حاضر با مشکل تعریف ارز با منشا خارجی مواجه هستیم و مشکل بعدی نوع ارز در صندوق‌های ارزی است. البته برای رفع تمام این مشکلات در حال مذاکره هستیم.

صیدی با اشاره به دلایل عدم اجرای بورس بین الملل اظهار داشت: بورس بین‌الملل یک ضرورت است اما مانع ذهنی و عملی ازجمله بحث محدودیت‌های بین‌المللی و ساختار بورس بین‌الملل و ترکیب سهامداران مانع از اجرای آن شده‌است.

وی تاکید کرد: می‌دانیم که تحریم‌ها هزینه‌های زیادی بر کشور تحمیل کرده اما هم دنیا عادت کرده با ایران تحریم شده همکاری کند و از سوی دیگر ایران هم می‌داند که با تحریم‌ها چگونه کار کند.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید اینکه شورای مناطق آزاد موافقت اصولی راه‌اندازی بورس بین‌الملل دارد و مشکلی برای تمدید مجوز آن از سوی شورای عالی بورس نیست، گفت: در مجوز قبلی آمده است اکثریت سهامداران، خارجی باشد که به سرعت برای حل آن تصمیم‌گیری خواهد شد غیر از صکوک ارزی که با بانک مرکزی در این باره مذاکراتی داشته‌‌ایم. همچنین در بحث ترکیب سهامداران، وجود سرمایه‌گذاران خارجی دیده شده که مشکلی در این زمینه وجود نداریم اما باید امکان تسویه پایاپای دیده شود. همچنین مقرر شده در بورس بین‌الملل معاملات اوراق بهادار را با همکاری شرکای منطقه‌ای گسترش داده شود.

انتهای پیام/