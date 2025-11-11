خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تا سال آینده یک میلیون کنتور برق در تهران هوشمند می‌شود

تا سال آینده یک میلیون کنتور برق در تهران هوشمند می‌شود
کد خبر : 1712698
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با بیان اینکه ۱۰۰۰ کیلومتر از شبکه تهران بازسازی خواهد شد، گفت: تا سال آینده تعداد کنتورهای هوشمند به یک میلیون خواهد رسید که اولویت با مشترکین پرمصرف است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، کامبیز ناظریان در نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه در حال حاضر میزان مصرف برق تهران به ۳۳۰۰ مگاوات رسیده و نسبت به تابستان ۴۰ کاهش یافته است، اظهار داشت: این کاهش مصرف مربوط به وسایل سرمایشی است، در تهران ۲.۵ میلیون کولر آبی و یک میلیون و ۸۰۰ کولر گازی داریم، و یکی از اهداف مدیریت مصرف این است که این کولرها با کولرهای کم مصرف جایگزین شوند.

وی افزود: ۱۸۰ اقدام مدیریت مصرف در دستور کار داریم که از جمله آنها هوشمندسازی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بازسازی سیستم و اطلاع رسانی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با بیان اینکه ۱۰۰۰ کیلومتر از شبکه تهران بازسازی خواهد شد، گفت: تا سال آینده تعداد کنتورهای هوشمند به یک میلیون خواهد رسید که اولویت با مشترکین پرمصرف است.

وی میزان اعمال محدودیت در دوره گرم امسال را ۲ درصد و رقم صرفه جویی را ۵ درصد اعلام کرد.

خبر در حال تکمیل می باشد...
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ