تا سال آینده یک میلیون کنتور برق در تهران هوشمند میشود
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با بیان اینکه ۱۰۰۰ کیلومتر از شبکه تهران بازسازی خواهد شد، گفت: تا سال آینده تعداد کنتورهای هوشمند به یک میلیون خواهد رسید که اولویت با مشترکین پرمصرف است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، کامبیز ناظریان در نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه در حال حاضر میزان مصرف برق تهران به ۳۳۰۰ مگاوات رسیده و نسبت به تابستان ۴۰ کاهش یافته است، اظهار داشت: این کاهش مصرف مربوط به وسایل سرمایشی است، در تهران ۲.۵ میلیون کولر آبی و یک میلیون و ۸۰۰ کولر گازی داریم، و یکی از اهداف مدیریت مصرف این است که این کولرها با کولرهای کم مصرف جایگزین شوند.
وی افزود: ۱۸۰ اقدام مدیریت مصرف در دستور کار داریم که از جمله آنها هوشمندسازی، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، بازسازی سیستم و اطلاع رسانی است.
وی میزان اعمال محدودیت در دوره گرم امسال را ۲ درصد و رقم صرفه جویی را ۵ درصد اعلام کرد.