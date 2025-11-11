به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، کامبیز ناظریان در نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه در حال حاضر میزان مصرف برق تهران به ۳۳۰۰ مگاوات رسیده و نسبت به تابستان ۴۰ کاهش یافته است، اظهار داشت: این کاهش مصرف مربوط به وسایل سرمایشی است، در تهران ۲.۵ میلیون کولر آبی و یک میلیون و ۸۰۰ کولر گازی داریم، و یکی از اهداف مدیریت مصرف این است که این کولرها با کولرهای کم مصرف جایگزین شوند.

وی افزود: ۱۸۰ اقدام مدیریت مصرف در دستور کار داریم که از جمله آنها هوشمندسازی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بازسازی سیستم و اطلاع رسانی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با بیان اینکه ۱۰۰۰ کیلومتر از شبکه تهران بازسازی خواهد شد، گفت: تا سال آینده تعداد کنتورهای هوشمند به یک میلیون خواهد رسید که اولویت با مشترکین پرمصرف است.

وی میزان اعمال محدودیت در دوره گرم امسال را ۲ درصد و رقم صرفه جویی را ۵ درصد اعلام کرد.

