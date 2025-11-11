به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی در سومین نشست امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی با اشاره به چالش‌های اخیر در تامین ارز واردات نهاده‌ها، اظهار کرد: ورود رییس جمهوری به مساله تامین ارز نهاده های دامی و سایر کالاهای اساسی کشاورزی نشان می دهد که همه مسئولان کشور دغدغه تامین ارز نهاده های وارداتی و کالاهای اساسی تنظیم بازار را دارند.

وی افزود: اگر تخصیص ارز در زمان مقرر انجام شود، شاهد نابسامانی‌های اخیر در بازار نخواهیم بود.

فتحی توضیح داد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۲ میلیارد یورو ارز برای کالاهای اساسی بخش کشاورزی مصوب شده بود که تاکنون ۶ میلیارد یورو آن محقق شده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی اعلام می‌کند که سهم ارز کالاهای اساسی کشاورزی محقق شده بخش کشاورزی بالغ بر 6 میلیارد یورو را تخصیص داده و این سخن درست است، اما در مقابل، بخش کشاورزی نیز برنامه‌ریزی‌های تولید را بر اساس رقم مصوب ۸.۲ میلیارد یورو انجام داده است.

فتحی با بیان این که کمبود ارز فشارهای جدی را به نامین کنندگان وارد کرده است، تصریح کرد: واردکنندگان با مشقت کالاهای اساسی را وارد می کنند و باید بدهی های شان به فروشندگان خارجی پرداخت شود تا همکاری ها ادامه یابد، از اینرو رئیس‌جمهوری شخصاً در این موضوع ورود کرده و طی سه تا چهار روز اخیر جلسات پیوسته برای تامین ارز برگزار شده است.

وی ادامه داد: با تامین این منابع ارزی، مشکل نهاده‌های دامی و کالاهایی مانند برنج در مسیر حل قرار خواهد گرفت.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درهمین حال از واردکنندگان خواست همان‌طور که تاکنون پای کار بوده‌اند، با سرعت بیشتر کالاهای اساسی ثبت‌سفارش‌شده را وارد کنند و به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند.

وی درمورد برنج بر تدقیق آمار سطح زیرکشت و میزان تولید تاکید ورزید و گفت: اطلاعات مکانی و توصیفی برنج باید در سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی وارد و مشخص شود چه میزان تولید برنج در سال داریم.

فتحی افزود: مرکز آمار ایران و معاونت امور زراعت نیز باید بر این آمار نظارت داشته باشند.

وی در عین حال ثبت اطلاعات مربوط به برنج در سامانه جامع انبار را تکلیفی از سوی دولت عنوان و تصریح کرد: سازمان های جهاد کشاورزی باید بازدیدهای فیزیکی و کنترلی بر ثبت اطلاعات برنج در انبارها داشته باشند.

