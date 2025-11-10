خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل منطقه آزاد کیش خبر داد:

ایجاد ساختار پایدار برای چشم انداز کیش ١۴١۴

مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفت: باید تجربیاتی که در کشورهای منطقه به کار گرفته شده را به کار ببریم و باید فرصت‌های آینده را شناسایی کنیم.  این اقدامات می‌تواند با حمایت دولت و نهادهای اقتصادی زمینه‌ساز ایجاد یک ساختار پایدار و کارآمد در افق بلندمدت کیش ۱۴۱۴ باشد. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدجعفر کبیری، مدیرعامل منطقه آزاد کیش در مراسم همایش نمایشگاه کیش اینوکس با بیان اینکه برای توسعه منطقه آزاد به تجربیات جدید نیاز داریم، اظهار داشت: باید تجربیاتی که در کشورهای منطقه به کار گرفته شده را به کار ببریم و باید فرصت‌های آینده را شناسایی کنیم. 

وی ادامه داد: این اقدامات می‌تواند با حمایت دولت و نهادهای اقتصادی زمینه‌ساز ایجاد یک ساختار پایدار و کارآمد در افق بلندمدت کیش ۱۴۱۴ باشد. 

رییس سازمان منطقه آزاد کیش گفت: امروز در این حوزه به  نظام رگولاتوری مستقل نیاز داریم که شامل نظام‌های مالی، تشویق هایی از جمله مالیاتی بلند مدت باشد. 

کبیری تاکید کرد: کشور برای تحقق رشد اقتصادی باید سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کند که بخشی از این منابع باید در داخل و بخشی دیگر از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تامین شود وگرنه دستیابی به اجماع اقتصادی و هماهنگی زمانی در سطح ملی دشوار می‌شود. 

وی با اشاره به بکارگیری روش‌های جدید تامین مالی در منطقه آزاد کیش افزود: باید به بانک‌ها کمک کنیم تا با هماهنگی بانک مرکزی، بانک‌های وابسته و پشتیبان خود را در این منطقه تاسیس کنند از این رو باید یک ساختار اقتصادی منسجم و هوشمند فراهم شود تا بتواند بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند. 

بوکینگ