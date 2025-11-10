خبرگزاری کار ایران
رییس سازمان بورس :

توضیح«صیدی» درباره چرایی عدم تغییر دامنه نوسان/ تعصبی بر عددی برای حجم مبنا و دامنه نداریم

توضیح«صیدی» درباره چرایی عدم تغییر دامنه نوسان/ تعصبی بر عددی برای حجم مبنا و دامنه نداریم
رییس سازمان بورس گفت: دامنه نوسان و حجم مبنا ریز ساختارند و تغییرات آن نیاز به یک فضای آرام دارد و نیاز به این دارد که بازار به آرامش رسیده باشد. در حال حاضر شاهد تثبیت تعادل در بازار هستیم و اگر تا حدی از این حالت عدم قطعیت که در اقتصاد وجود دارد، عبور کنیم، می‌توان در ساختارها تجدید نظر کرد. تاکید دارم که هیچ تعصبی نسبت به عددی مبنی بر حجم مبنا یا دامنه نوسان نداریم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حجت‌الله صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه کیش اینوکس در جمع خبرنگاران با اشاره به زمان بازگشایی نمادهای سهام عدالت در بازار سرمایه اظهار داشت: شرط بازگشایی نماد سهام‌های سهام عدالت برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است.

وی ادامه داد: یک بار تا آخر تیر ماه به آنها مهلت داده شده بود که بعد از آن با جنگ ۱۲ روزه همزمان شد و پس از آن هم شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری استانی درخواست تمدید فرصت را داشتند که تا ۳۱ شهریور این فرصت را تمدید کردیم اما متاسفانه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مجامع ۱۴۰۳ را برگزار نکردند. 

رییس سازمان بورس گفت: مجامع سال ۱۴۰۲ برخی از این شرکت‌ها معلق است. وقتی که شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مجمع برگزار نکند مشخص نخواهد شد که سود و زیان آنها چقدر بوده است و به دنبال آن بازگشایی نماد سهام باعث ورود زیان برای سرمایه گذار می‌شود.

صیدی افزود: به شرکت‌های سهام عدالت مهلت دادیم و همکارانم در بخش ناشران سازمان بورس در حال پیگیری برگزاری مجامع عمومی آنها هستند.

وی همچنین درباره احتمال تغییر دامنه نوسانات و حجم مبنا گفت: دامنه نوسان و حجم مبنا ریز ساختارند و تغییرات آن نیاز به یک فضای آرام دارد و نیاز به این دارد که بازار به آرامش رسیده باشد. در حال حاضر شاهد تثبیت تعادل در بازار هستیم و اگر  تا حدی از این حالت عدم قطعیت که در اقتصاد وجود دارد، عبور کنیم، می‌توان در ساختارها تجدید نظر  کرد. تاکید دارم که هیچ تعصبی نسبت به عددی مبنی بر حجم مبنا یا دامنه نوسان نداریم.

