به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدجواد ظریف بنیانگذار و رییس هیات مدیره موسسه پایاب در مراسم افتتاحیه همایش و نمایشگاه کیش اینوکس با بیان اینکه آینده را نباید انتظار کشید، باید آن را طراحی و آفرید، اظهار داشت: آینده مقصدی از پیش تعیین‌شده نیست، بلکه مجموعه‌ای از مسیرها و امکان‌هاست که با اراده، تدبیر و همکاری ما شکل می‌گیرد. آینده را نباید انتظار کشید، بلکه باید آن را طراحی کرد و آفرید.

وی ادامه داد: کیش و خلیج فارس نماد پیوند ایران با جهان‌اند؛ جایی که تاریخ داد و ستد، فرهنگ و اعتماد با چشم‌انداز آینده گره می‌خورد. در ساحل این جزیره زیبا می‌ایستیم و به دریا و افق بی‌کران می‌نگریم، ذهنمان به گذشته سفر می‌کند و به آینده‌ها می‌نگرد. سفر به گذشته نه برای ماندن، بلکه برای آموختن است و نگاه به آینده به این دلیل که آینده محتوی ندارد، بلکه بازتاب تغییراتی است که امروز در خودمان می‌آفرینیم.

ظریف با تاکید براینکه ایران می‌تواند بار دیگر به نقطه وصل همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود، ادامه داد: ایران با موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر، نیروی انسانی جوان و خلاق، و پیشینه‌ای ریشه‌دار در تبادل فرهنگی، ظرفیت آن را دارد که بار دیگر در قلب ارتباطات منطقه و جهان قرار گیرد. ایران را باور کنیم؛ ایران همواره خاستگاه اعتدال و ارتباط بوده و خواهد بود.

وی گفت: امروز نه به عنوان نماینده دولت، بلکه به نمایندگی از گروه پایا در جمع شما حضور دارم. ما با تلفیق دانش، سیاست، حقوق، اقتصاد و دیپلماسی ابزارهایی می‌سازیم تا تصمیم‌گیرندگان، به‌ویژه در بخش خصوصی، بتوانند با درک عمیق‌تر از واقعیت‌های جهان پرتلاطم و فرصت‌های امروز، آینده‌ای فرصت‌محور، مبتنی بر احترام متقابل و توسعه پایدار خلق کنند.

ظریف افزود: عزت یعنی حفظ کرامت انسانی و هویت ملی در سخت‌ترین شرایط و ساختن سرنوشت به دست خودمان. هرچند کاهش تحریم‌ها وظیفه طبیعی دولت‌هاست، اما کنشگران غیرحکومتی باید باور کنند که هیچ فشار و تهدیدی نمی‌تواند ایران را متوقف کند. امروز ایران به جایگاهی رسیده که می‌تواند با قدرت‌های بزرگ از موضع برابر گفتگو کند.

وی با بیان اینکه عزت به معنای انزوا نیست، بلکه خودباوری برای تعامل است، اظهار داشت: ایران عزتمند ایرانی است که با جهان گفتگو می‌کند و جهان نیز چاره‌ای جز پذیرش این واقعیت ندارد که ایران کنشگری کلیدی و حذف‌ناپذیر در عرصه منطقه و جهان است، به شرط آنکه نخست، خودمان خودمان را باور کنیم.

ظریف ادامه داد: نمایشگاه کیش اینوکس نمادی از پیوند بخش خصوصی ایران و جهان است. در این تالارها بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، نهادهای سرمایه‌گذاری و کارآفرینان جوان گرد هم آمده‌اند تا فصل تازه‌ای از همکاری را رقم بزنند. هر گفتگو، هر تفاهم‌نامه و هر قرارداد در اینجا گامی است در جهت پیوند میان اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی. این دقیقاً همان چیزی است که ایران آینده را می‌سازد — اقتصادی باز، انسانی و مبتنی بر تعامل.

وی تاکید کرد: ایران تنها یک بازار نیست، بلکه شریکی ارزشمند است، مهم‌ترین منبع ما مردم ما هستند؛ جوانان تحصیل‌کرده، نوآور و کوشا که در حوزه‌های فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری و خدمات مالی در جهان می‌درخشند.

وی افزود: کیش نمونه‌ای روشن از ظرفیت‌های توسعه کشور است. کیش منطقه‌ای آزاد، امن و آماده برای سرمایه‌گذاری شفاف و سودآور است. درست است که جهان امروز پر از بی‌ثباتی، بحران‌های اقلیمی، جنگ‌ها و حتی فجایع انسانی مانند آنچه در فلسطین و غزه می‌گذرد، است، اما در دل همین چالش‌ها، فرصت‌های فراوانی برای ایران نهفته است، فرصت برای بازآفرینی، بازسازی و بازیگری.

ظریف گفت: ایران می‌تواند و باید در بازتعریف نظم جهانی، کنشگری فعال و سازنده باشد. حضور همه ما در این جزیره که همواره نماد ارتباط و همکاری بوده، گواه امید و اراده مشترک ما برای آفریدن آینده است. در گذشته نمانیم، در گلایه‌ها زندانی نباشیم؛ آینده را بیافرینیم. هر ایده، گفتگو و شراکت در همین تالارها فرصتی دوباره برای پیوند میان استعداد و خلاقیت و ساختن آینده‌ای الهام‌بخش است.

انتهای پیام/