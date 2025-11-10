رییس کمیسیون اقتصادی:
بانک آینده پایه پولی کشور را افزایش داد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک آینده ناترازترین بانک کشور بود، گفت: این میزان ناترازی به گونهای بود که به طور مستمر شکافی در منابع و مصارفش وجود داشت که به پایه پولی میافزود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، شمسالدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس در جمع خبرنگاران درباره انحلال بانک آینده و اثرگذاری آن در تورم و رشد نقدینگی اظهار داشت: این اقدام بانک مرکزی که بر اساس قانون بانک مرکزی سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده بود ظرفیت خوبی را برای انضباط و مدیریت بر خلق پول ایجاد کرد.
رییس کمسیون اقتصادی مجلس افزود: بنابراین انحلال بانک آینده از این نظر میتواند به اقتصاد کشور کمک کند اما مهمتر از آن، انحلال این پیام را داشت که با وجود اندازه بانکها ولو اینکه از یک مقیاسی بگذرد باز هم این قابلیت وجود دارد که با آن ها برخورد شود و این اقدام بانک مرکزی موثر بود.