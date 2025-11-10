خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس کمیسیون اقتصادی:

بانک آینده پایه پولی کشور را افزایش داد

بانک آینده پایه پولی کشور را افزایش داد
کد خبر : 1712291
لینک کوتاه کپی شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک آینده ناترازترین بانک کشور بود، گفت: این میزان ناترازی‌ به گونه‌ای بود که به طور مستمر شکافی در منابع و مصارفش وجود داشت که به پایه پولی می‌افزود.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس در جمع خبرنگاران درباره انحلال بانک آینده و اثرگذاری آن در تورم و رشد نقدینگی اظهار داشت: این اقدام بانک مرکزی که بر اساس قانون بانک مرکزی سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده بود ظرفیت خوبی را  برای انضباط و مدیریت بر خلق پول  ایجاد کرد. 

وی با بیان اینکه بانک آینده ناترازترین بانک کشور بود، گفت: این میزان ناترازی‌ به گونه‌ای بود که به طور مستمر شکافی در منابع و مصارفش وجود داشت  که به پایه پولی می‌افزود.

رییس کمسیون اقتصادی مجلس افزود: بنابراین انحلال بانک آینده از این نظر می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند اما مهم‌تر از آن، انحلال این پیام را داشت که با وجود اندازه بانک‌ها ولو اینکه از یک مقیاسی بگذرد باز هم این قابلیت وجود دارد که با آن‌ ها برخورد شود و این اقدام بانک مرکزی موثر بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ