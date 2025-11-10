اعلام جزییات انسداد دسترسی اشخاص با سفارشات فروش پرحجم

به گزارش خبرنگار ایلنا محمود گودرزی ، رییس سازمان بورس تهران در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا درباره تصمیم امروز بورس مبنی بر مسدود دسترسی اشخاص با سفارشات فروش پرحجم و خارج از ضوابط و اجرای این تصمیم اظهار داشت:به طور کلی ارسال هر گونه معامله‌ای که به صورت نامتعارف منجر به تغییر روند بازار شود طبق ضوابط و دستورالعمل ها با برخوردهای نظارتی مواجه خواهد شد و اقداماتی که امروز در بورس انجام شد بر همین اساس انجام شد.

وی در پاسخ به سوال ایلنا درباره اینکه گفته می شود این تصمیم باعث خروج سرمایه از بورس می‌شود، گفت: به هیچ وجه اینگونه نیست. وقتی که حقوق دیگران تضعیف می‌شود ، طبق ماده ٢ قانون بازار اوراق بهادار، شفافیت، کارایی و رعایت انصاف در معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. فروش‌هایی که به نحوی حقوق دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهند، قابل قبول نیستند.

گودرزی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی براینکه سقف معاملات فروش پرحجم چقدر تعیین شده، گفت: نامتعارف بودن حجم معاملات در مورد هر نماد متفاوت است. به عنوان مثال، یک نماد ممکن است دارای حجم معاملاتی چند میلیون باشد که با توجه به معاملات آن نماد و قیاس با سایر سفارشات، این نامتعارف بودن سنگین به نظر برسد.

مدیرعامل بورس تهران همچنین اشاره کرد که در این خصوص دو معاونت، معاونت عملیات و معاونت نظارت، با ارزیابی دقیق معاملات و تصمیم‌گیری‌های لازم، اقدام به گزارش‌دهی و اتخاذ تصمیمات مناسب می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که هدف از این نظارت‌ها حفظ سلامت و اعتبار بازار سرمایه است.

