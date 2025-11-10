به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدجواد ظریف در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر ابهامات ایجاد درباره اظهارات وی در سال‌های گذشته مبنی بر اینکه هیچ اسنپ بکی وجود ندارد اما امروز شاهد اجرای اسنپ بک حاصل از برجام هستیم، اظهار داشت: مصاحبه‌ای انجام دادم که بخش اول مصاحبه بنده را منتشر کردند که گفته بودم اسنپ بک در هیچ جای برجام نیامده‌ است. سند برجام را ببینید هیچ اسمی از اسنپ بک نیست اما فورا پس از این جمله گفتم که چیزی به عنوان مکانیسم حل و فصل اختلاف مطرح شده‌ است و امروز از مکانیسم حل و فصل اختلاف به دروغ با عنوان اسنپ بک استفاده کردند.

وی ادامه داد: زمانی که بنده وزیر امور خارجه بودم هم آمریکا از اسنپ بک استفاده کرد، اسنپ بک به معنای اتوماتیک است و زمانی که بنده وزیر امور خارجه بودم، آمریکا از این اصطلاح استفاده کرد، ١٣ به ٢ شکست خورد و نتوانست آن را اجرا کند و خودش ادعا کرد که قطعنامه‌ها برگشتند اما همه دنیا به آن خندیدند چراکه اسنپ بک یک مکانیسم برای حل و فصل اختلافات بود.

ظریف گفت: در آن زمان آمریکایی‌ها از این سازو کار استفاده کردند اما شکست خوردند و به نظر من اینبار هم اروپایی‌ها حق قانونی برای اجرای اسنپ بک نداشتند و به همین دلیل روسیه و چین گفتند این اقدام غیرقانونی است.

وی تاکید کرد: گفتم اسنپ بک وجود ندارد اما بعد از آن بلافاصله گفتم ساز و کار حل اختلافات وجود دارد و آمریکایی‌ها از اصطلاح اسنپ بک استفاده کردند تا بگویند پروسه اتوماتیک وجود دارد.

ظریف در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه آیا در متن قرارداد برجام اصطلاح اسنپ بک آمده است، تاکید کرد: نخیر به نظر بنده در متن فرجام این اصطلاح نیامده است. در جلد چهارم راز سر به مهر، ساز و کار مذاکراتی را در پیوست ١٠ ذکر کردم و نشان می‌دهد که اولین بار اصطلاح اسنپ بک به کار رفته است. البته در درفت ۴ و ۵ هم عنوان اسنپ بک آمده است اما بعد از آن دیگر ساز و کار حل و فصل اختلافات است که زیر آن به طور کوچک نوشته شده اسنپ بک.

وی افزود: تاکید دارم که اگر در قطعنامه ۲۲۳۱ شما با هر روشی کنترل شیفت کردید و عنوان اسنپ بک را پیدا کردید بنده از سمتی که ندارم استعفا می‌دهم. در هیچ سند رسمی عنوان اسنپ بک نیامده است.

ظریف در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره واکنش وی به اظهارات وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: در پاسخ به وزیر امور خارجه روسیه ٨ صفحه آماده کرده بودم اما شورای عالی امنیت ملی از من خواست که به اظهارات وی پاسخ ندهم.

وی ادامه داد: با ذکر تاریخ و زمان جلسه اعلام کردم که عده‌ای خلاف واقع می‌گویند البته ما با روسیه روابط بسیار خوبی داریم و باید رابطه خوبی داشته باشیم و در ٨ سال وزارتم ٢٨ سفر به روسیه داشتم و بعد از ترکیه بیشترین سفرم به روسیه بود. معتقدم روابط با روسیه باید خوب اما معتدل و با قاعده استقلال کشور باشد.

ظریف در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر سکونتش در جزیره کیش، اظهار داشت: تمام این موضوعات دروغ است می گویند ظریف دو خودروی لوکس دارد که آن هم دروغ است .

