به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، محمد رئیسی، اظهار داشت: سیستان و بلوچستان یکی از مناطق مستعد و با ظرفیت در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر است که باید از این ظرفیت به بهترین نحو بهره‌برداری شود.

وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان با احداث و بهره‌وری چهار هزار و ۷۰۰ نیروگاه خورشیدی حمایتی از جمله مناطق پیشتاز این بخش در کشور است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه پنج هزار سامانه خورشیدی در منطقه سیستان در حال برنامه ریزی و اجرا است، تصریح کرد: همچنین برنامه ریزی برای ساخت ۵۱ ساختگاه تجدیدپذیر خورشیدی در سطح استان در نظر گرفته شده است که از این تعداد هفت ساختگاه در حال احداث است.

