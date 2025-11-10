به گزارش ایلنا، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران که در همراهی وزیر صمت در راستای اهداف سند نقشه راه همکاری‌های ایران و ازبکستان به تاشکند سفر کرده است، شامگاه یکشنبه ۱۸ آبان در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران با تجار و بازرگانان ایرانی ساکن ازبکستان دیدار و به بررسی مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان پرداختند.

معاون وزیر صمت در این نشست با اشاره به افزایش روابط تجاری ایران و ازبکستان اظهار کرد: برای گسترش بیشتر روابط تجاری و رسیدن به ظرفیت واقعی تجارت ایران و ازبکستان باید موانع حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و مشکلات گمرکی رفع شود و موافقت‌نامه تجارت ترجیحی هرچه سریع‌تر به امضا برسد.

به گفته محمدعلی دهقان دهنوی زمینه توافق‌های جدید تعرفه‌ای، رفع موانع گمرکی و تسهیل مراودات تجاری از اهداف مهم سفر به ازبکستان است.

سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با اشاره به نقش و اهمیت کشور ازبکستان، به‌عنوان حلقه اتصال آسیای میانه گفت: امسال شاهد رشد ۵۸ درصدی در حجم مبادلات بین ایران و ازبکستان بودیم.

در این نشست تجار مقیم ایرانی که در حوزه‌های مختلف خدمات فنی مهندسی و حمل و نقل فعالیت داشتند، ضمن اعلام آمادگی برای توسعه همکاری‌های تجاری با بخش خصوصی و تجار ازبکستان به ضرورت ایجاد زیرساخت‌هایی از جمله ضمانت‌نامه‌های بانکی، لجستیک، گمرکی و … اشاره کردند.