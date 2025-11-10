موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ازبکستان باید امضا شود
معاون وزیر صمت گفت: برای گسترش بیشتر روابط تجاری و رسیدن به ظرفیت واقعی تجارت ایران و ازبکستان باید موانع رفع شود و موافقتنامه تجارت ترجیحی هرچه سریعتر به امضا برسد.
به گزارش ایلنا، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران که در همراهی وزیر صمت در راستای اهداف سند نقشه راه همکاریهای ایران و ازبکستان به تاشکند سفر کرده است، شامگاه یکشنبه ۱۸ آبان در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران با تجار و بازرگانان ایرانی ساکن ازبکستان دیدار و به بررسی مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان پرداختند.
معاون وزیر صمت در این نشست با اشاره به افزایش روابط تجاری ایران و ازبکستان اظهار کرد: برای گسترش بیشتر روابط تجاری و رسیدن به ظرفیت واقعی تجارت ایران و ازبکستان باید موانع حملونقل ریلی و جادهای و مشکلات گمرکی رفع شود و موافقتنامه تجارت ترجیحی هرچه سریعتر به امضا برسد.
به گفته محمدعلی دهقان دهنوی زمینه توافقهای جدید تعرفهای، رفع موانع گمرکی و تسهیل مراودات تجاری از اهداف مهم سفر به ازبکستان است.
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با اشاره به نقش و اهمیت کشور ازبکستان، بهعنوان حلقه اتصال آسیای میانه گفت: امسال شاهد رشد ۵۸ درصدی در حجم مبادلات بین ایران و ازبکستان بودیم.
در این نشست تجار مقیم ایرانی که در حوزههای مختلف خدمات فنی مهندسی و حمل و نقل فعالیت داشتند، ضمن اعلام آمادگی برای توسعه همکاریهای تجاری با بخش خصوصی و تجار ازبکستان به ضرورت ایجاد زیرساختهایی از جمله ضمانتنامههای بانکی، لجستیک، گمرکی و … اشاره کردند.