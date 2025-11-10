به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، علیرضا شریفی، معاون فنی رسانه ملی به همراه جمعی از مدیران این معاونت از خطوط تولید شرکت سایپا بازدید کردند. در جریان این بازدید، مدیران رسانه ملی ضمن آشنایی با روند تولید، دستاوردها و توانمندی‌های مهندسان و کارگران ایرانی در صنعت خودرو را مورد ارزیابی قرار دادند.

مهدی رادمنش، قائم‌مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در نشست مشترک با مدیران رسانه ملی، بر اهمیت بازتاب واقع‌بینانه پیشرفت‌های صنعت خودرو در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی تأکید کرد و گفت: گروه سایپا امروز با چالش‌هایی روبه‌رو است که ریشه در گذشته دارد، اما تلاش جمعی کارکنان و مدیران این مجموعه موجب شده مسیر رشد و توسعه متوقف نشود.

وی با اشاره به نقش اجتماعی سایپا در تأمین خودروهای اقتصادی برای اقشار مختلف جامعه افزود: سایپا همواره بخش مهمی از بازار خودرو را در اختیار داشته و محصولات آن با وجود محدودیت‌های فناورانه، از استانداردهای روز تبعیت می‌کنند. خودروهای تولیدی این گروه از نظر مصرف سوخت نیز در مقایسه با سایر خودروسازان کشور در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند.

توسعه محصول و تنوع تولید؛ برنامه استراتژیک سایپا

قائم‌مقام مدیرعامل سایپا با بیان اینکه توسعه محصول و عرضه خودروهای جدید در دستور کار این گروه قرار دارد، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون چندین محصول جدید به بازار عرضه شده است. از جمله خودرو پارس‌نوآ که با فناوری روز طراحی و تولید شده و خط تولید آن دو هفته پیش آغاز به کار کرد. همچنین محصول جدید در شرکت سایپا‌سیتروئن معرفی شد و خودرو آریا با آپشن‌های متنوع و استانداردهای بین‌المللی تا پایان امسال وارد بازار خواهد شد. افزون بر این، عرضه وانت ارتقایافته زامیاد نیز در دستور کار قرار دارد.

وی هدف اصلی سایپا را «ارتقای کیفیت، افزایش تنوع محصول و بهبود سودآوری از مسیر افزایش تولید» عنوان کرد و افزود: تحقق این هدف، مستلزم همکاری رسانه‌ها برای انعکاس واقعی تلاش‌ها و دستاوردهای صنعت خودرو است.

رسانه، شریک راهبردی صنعت در عبور از تحریم

قائم‌مقام مدیرعامل سایپا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار ادامه‌دار تحریم‌ها علیه صنعت خودرو گفت: صنعت خودروسازی از نخستین صنایعی بود که هدف تحریم‌های مستقیم قرار گرفت، اما با تکیه بر دانش بومی و اعتماد به متخصصان داخلی، توانسته‌ایم بخش زیادی از فشارها را پشت سر بگذاریم.

وی تأکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس واقعیت‌ها و معرفی ظرفیت‌های بومی، نقش مؤثری در اصلاح نگاه عمومی و تقویت حمایت از تولید ملی ایفا کنند.

تمرکز بر تولید خودروهای کم‌مصرف و سازگار با محیط زیست

در ادامه این نشست، علیرضا شریفی، معاون فنی رسانه ملی، ضمن قدردانی از تلاش‌های مهندسان و متخصصان سایپا، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان ایرانی به‌ویژه در صنعت خودرو تأکید کرد.

وی گفت: صنعت خودرو از صنایع مادر کشور است و چون محصولات آن جزو سبد مصرف عموم مردم قرار دارد، باید در طراحی، تأمین و خدمات پس از فروش به‌گونه‌ای عمل شود که الگوی سایر صنایع باشد. خوشبختانه سایپا با وجود تحریم‌ها، توانسته بخش عمده‌ای از قطعات و تجهیزات خود را در داخل تولید کند که این دستاوردی ارزشمند است.

شریفی با تأکید بر اهمیت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تولید خودروهای کم‌مصرف و سازگار با محیط زیست افزود: رونق تولید در این بخش می‌تواند به کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.

همکاری راهبردی صنعت و رسانه برای ایران آباد

معاون فنی رسانه ملی خاطرنشان کرد: رسانه ملی آماده است به‌عنوان حلقه ارتباطی میان صنعت خودرو و جامعه عمل کند و از طریق تولید برنامه‌ها و میزگردهای تخصصی، واقعیت‌های این صنعت را به افکار عمومی منتقل سازد. ما اعتقاد داریم موفقیت امروز ایران نتیجه تلاش‌های فرزندان این مرز و بوم است و هیچ دستاوردی بدون صیانت از سرمایه‌های ملی حاصل نمی‌شود. رسانه ملی نیز وظیفه دارد این مسیر را منعکس کرده و سهم خود را در حمایت از تولید ملی ایفا کند.

