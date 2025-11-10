خبرگزاری کار ایران
افزایش سرمایه بانک کشاورزی راهبرد تقویت بخش کشاورزی است

جهانبخش قلاوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، با تأکید بر ضرورت تقویت سرمایه بانک کشاورزی، اعلام کرد: افزایش سرمایه این بانک باعث تقویت بخش کشلاورزی و رونق تولید خواهد شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی چالش‌ها و مطالبات بخش کشاورزی که در شهرستان اندیمشک و با حضور فعالان بخش برگزار شد، ضمن قدردانی از اهتمام بانک کشاورزی به پیگیری مسائل کشاورزان و رفع موانع تولید در بخش کشاورزی، اظهار داشت: مهم ترین دغدغه کشاورزان تزریق تسهیلات به موقع جهت تهیه ادوات کشاورزی و همچنین تهیه امکانات تولید در بخش کشاورزی است که این امر با تسریع در پرداخت تسهیلات از طرف بانک کشاورزی می تواند بیش از گذشته به رونق بخش کشاورزی کمک کند.

وی با اشاره به لایحه دولت برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی گفت: افزایش سرمایه این بانک یک ضرورت است و با توجه به اینکه گستره وسیعی از کشور، استان خوزستان و همچنین شهرستان اندیمشک در حوزه کشاورزی فعال هستند و نقش ممتازی را در بحث رونق تولید ایفا می کنند؛ لذا ضروری است که سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات در تمام سطوح خرد و کلان در بخش کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نماینده شهرستان اندیمشک ادامه داد: قطعا افزایش سرمایه بانک کشاورزی یک ضرورت است و ما این موضوع مهم را در کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری کرده و قطعا این مهم را در صحن مجلس نیز پیگیری خواهیم کرد.

جهانبخش قلاوند گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده از طرف مدیر عامل بانک کشاورزی، ما شاهد افزایش میزان پرداخت تسهیلات به متقاضیان و فعالان بخش کشاورزی بوده ایم و خدمات بانک کشاورزی به عنوان مامن کشاورزان بر هیچ کس پوشیده نیست و تقویت سرمایه این بانک یک ضرورت برای پشتیبانی از امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

 

