به گزارش ایلنا، سیدابوتراب فاضل، رییس هیات مدیره آهن و فولاد غدیر ایرانیان در سمینار تحلیلی کارنامه شش ماهه گفت: هر قدر به سال ۱۴۰۵ نزدیک می شویم گویا به آغازی بر پایان صنعت نزدیک می شویم. حاشیه سود شرکت های فولادی به شدت کاهش یافته است و داده‌ های فصلی فولاد نیز نشان دهنده روندها نزولی است.

وی گفت: یک و نیم میلیارد تن فولاد خام در جهان تولید شده که نسبت به سال گذشته کمتر شده و چشم انداز تولید جهانی نزولی است. تولید ایران در حالت خوشبینانه ۳۲ میلیون تن است و تقاضای جهانی فولاد در حال کاهش است.

وی افزود: کشورهای منطقه در حال افزایش تولید و حضور فعال در بازار فولاد جهان هستند و رقبا مجهزتر از ایران وارد بازار شده‌اند. تولید فولاد ایران زیر ۲۸۰ روز در سال تولید دارد و این به دلیل ناترازی انرژی است. ارزش تولید از دست رفته تولید فولاد ایران ۱۴ میلیارد دلار در چهار سال اخیر بوده است.

رییس هیات مدیره آهن و فولاد غدیر ایرانیان ادامه داد: دولت به دلیل مزیت نسبی فولادسازان را از کوره بلند به کوره قوس الکتریکی سوق داد اما در دو سال گذشته قیمت برق و گاز ایران از قیمت جهانی گران تر شده به طوری که برق وارداتی ارزان تر از برق داخلی برای صنعت تمام می شود.

وی گفت: غیر از چالش انرژی اتفاقات دیگری هم در صنعت افتاده که حاشیه سود کم شده و به حدود ۱۲درصد رسیده است. مدیریت در صنعت چالش دیگری است، صنعت نیازمند مدیریت هوشمند مالی است صندلی های صنعت فولاد سیاسی شده و از حالت اقتصادی خارج شده است.

این کارشناس فولاد تصریح کرد: خرده مالکی، حضور رقبای منطقه ای، رشد جزیره ای، چالش های حمل و نقل، تحریم ها، عدم قطعیت در متغیرهای اقتصادی و فقدان فرصت های توسعه و انتقال فناوری دیگر چالش های بازرگانی فولاد است.

وی افزود: تحریم یک واقعیت است و باید آن را بپذیریم، نمایشگاه های ما تبدیل به دورهمی‌های شرکت‌های داخلی شده است. بازرگانی فولاد کاملا غیرحرفه ای تعریف شده و همزیستی نامسالمت آمیزی میان دلالان و شرکت ها شکل گرفته است.

