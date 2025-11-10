به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری؛ در این نشست که با حضور معاون و مدیران معاونت هوانوردی و اموربین‌الملل برگزار شد، اعضای تیم ارزیابی لوفت‌هانزا شامل مدیرمنطقه‌ای لوفت‌هانزا در ایران، مدیر ارشد امنیت هوانوردی و مدیریت ریسک شرکت، و مدیر نمایندگی هواپیمایی اتریش (AustrianAirlines) موضوعات مد نظر و سوالات خود را در خصوص شرایط عملیاتی و امنیتی فضای کشور بیان کردند.

نمایندگان شرکت لوفت‌هانزا در این مأموریت، طی چند روز ضمن حضور در سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و مراکز عملیاتی مرتبط، به ارزیابی شرایط امنیتی و نحوه مدیریت ترافیک هوایی کشور در شرایط خاص و بحرانی پرداختند. این ارزیابی‌ها در پی تعلیق موقت پروازهای این شرکت پس از حوادث اخیر منطقه صورت گرفت تا مقدمات ازسرگیری پروازها از مبدأ فرانکفورت به تهران فراهم شود.

در جریان این نشست، مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری توضیحات جامعی در خصوص نحوه مدیریت ترافیک هوایی در فضای کشور، هماهنگی میان بخش‌های نظامی و غیرنظامی، و طرح‌های جایگزین پیش بینی شده برای تضمین ایمنی و امنیت پروازهای بین‌المللی ارائه کردند. همچنین راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای تداوم عملیات پروازی در شرایط خاص و توقف عملیات و خروج خدمه شرکت های خارجی از کشور تشریح شد.

به گفته مسئولان حاضر در جلسه، ارزیابی اولیه تیم لوفت‌هانزا نشان‌دهنده رضایت و اطمینان از شرایط ایمنی و امنیتی فضای ایران بوده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تأیید نهایی گزارش ارزیابی‌ها، پروازهای این شرکت از اوایل سال میلادی جدید از سر گرفته شود.

قرار است اعضای تیم ارزیاب لوفت‌هانزا با حضور در مرکز کنترل فضای کشور از نزدیک با فرآیندهای کنترل ترافیک هوایی در کشور، هماهنگیهای عملیاتی، و نیز نحوه نظارت سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه مدیریت ترافیک هوایی آشنا شوند. همچنین، دو طرف در حال نهایی‌سازی تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های متقابل در شرایط اضطراری و تبادل تجربیات فنی و مدیریتی هستند.

در پایان این نشست، نمایندگان شرکت لوفت‌هانزا با قدردانی از هماهنگی‌های متعهدانه بخشهای نظامی و غیرنظامی ایران جهت حفاظت از حمل و نقل هوایی غیرنطامی در شرایط بحرانی و تلاشهای صورت گرفته و مدیریت فضای هوایی ایران در شرایط اخیر و هماهنگی دقیق میان بخش‌های ذی‌ربط، بر تمایل خود برای تقویت ارتباطات فنی و تبادل تجربیات بین سازمان هواپیمایی کشوری و نهادهای هوانوردی اتحادیه اروپا تأکید کردند.

