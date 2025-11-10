خبرگزاری کار ایران
رشد ۵۸ درصدی مبادلات ایران و ازبکستان
وزیر صمت گفت: امسال شاهد رشد ۵۸ درصدی در حجم مبادلات بین ایران و ازبکستان بودیم.

به گزارش ایلنا، طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدمحمد اتابک وزیر صمت، در ادامه مذاکرات فشرده با کشورهای همسایه، به ویژه همسایگان شمالی، این بار راهی تاشکند پایتخت ازبکستان شده، تا ضمن مذاکره با مقامات عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی این کشور، زمینه توافق‌های جدید تعرفه‌ای، رفع موانع گمرکی و تسهیل مراودات تجاری را فراهم کند.

وزیر صمت، شامگاه یکشنبه در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران با تجار و بازرگانان ایرانی ساکن ازبکستان دیدار و ضمن بررسی مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان گفت: خوشبختانه تلاش‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و مجموعه نهادهای مرتبط با حوزه تجارت و بازرگانی نتیجه داده و امسال شاهد رشد ۵۸ درصدی در حجم مبادلات بین ایران و ازبکستان بودیم.

اتابک با اشاره به نقش و اهمیت کشور ازبکستان، به‌عنوان حلقه اتصال آسیای میانه گفت: هرچند تلاش‌های اخیر منجر به افزایش مراودات تجاری و بازرگانی شده، اما این کافی نیست و باید به سرعت با رفع برخی موانع، بویژه در حوزه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، مشکلات گمرکی و نیز امضا موافقتنامه تجارت ترجیحی با این کشور، جهش قابل ملاحظه‌ای در روابط دو کشور ایجاد کنیم.

جمعی از مدیران شرکت‌های بزرگ ایرانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایمیدرو و مسئولان وزارت صمت، اتابک را در این سفر همراهی می‌کنند.

