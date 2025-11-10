مدیرعامل "شرکت رنگهای صنعتی ایران" در گفتگو با ایلنا:
رنگهای صنعتی، مدافعان خاموش تولیدات هستند/ امسال هیچکدام از ثبت سفارشها به موقع انجام نشد + (ویدیو)
مدیرعامل "شرکت رنگهای صنعتی ایران" با انتقاد از حجم بالای بخشنامهها و تصمیمات خلقالساعه وزارت صمت، تأکید کرد: مشکل اصلی تولید در کشور، نه تحریم است نه محدودیتهای خارجی، بلکه تورم بروکراتیکی است که از دل مقررات غیرکارشناسی بیرون آمده است.
جواد شایق، مدیرعامل "شرکت رنگهای صنعتی ایران"، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص معرفی این مجموعه اظهار کرد: ما از سال ۱۳۶۱ فعالیت خود را بهصورت تخصصی در حوزه رنگهای صنعتی آغاز کرده و امروز مجموعه ما یکی از باسابقهترین تولیدکنندگان این حوزه در کشور است. در طول چهار دهه فعالیتمان، افتخارات متعددی بهدست آوردهایم؛ از جمله انتخاب بهعنوان تولیدکننده برتر ملی در سال ۱۴۰۲، واحد منتخب ملی در جشنواره تولید ملی افتخار ملی سال ۱۴۰۳ و واحد نمونه استانی از سوی وزارت صمت در سال ۱۴۰۴ و پیشتر هم در سال ۱۳۹۸ عنوان کارآفرین برتر استان اصفهان را دریافت کردهایم.
وی افزود: شرکت ما جزو شرکتهای دانشبنیان ثبت شده و چندی پیش هم رئیس جمهور در نمایشگاه «فر ایران» از یکی از محصولات دانشبنیان ما بازدید کردند. آن محصول، جوهر صنعتی چاپ دیجیتال روی پارچه است که برای نخستین بار در ایران تولید شده و ظرفیت صادراتی دارد. خوشبختانه ایشان هم از آن محصول بهعنوان یکی از ۸۰ محصول منتخب دانشبنیان کشور تقدیر کردند.
رنگ صنعتی نقش محافظ دارد
شایق در توضیح اینکه فعالیت این مجموعه چیست و اینکه رنگ صنعتی چه کاربردی دارد، گفت: رنگ صنعتی، با رنگ ساختمانی یا خودرویی تفاوت ماهوی دارد. رنگ ساختمانی برای زیبایی است و رنگ خودرویی برای پوشش بدنه، اما رنگ صنعتی نقش محافظت از تجهیزات و زیرساختها را دارد.
وی افزود: ما در واقع مدافعان خاموش صنعت هستیم؛ چون رنگ صنعتی از خوردگی و زنگزدگی خطوط لوله، مخازن، سازههای فلزی و تجهیزات انتقال آب و گاز جلوگیری میکند. فرض کنید لولهای از جنوب گرم و مرطوب کشور تا شمال یا مناطق سردسیر میرود، در این مسیر طولانی بدون پوشش محافظ، زنگزدگی قطعی است. رنگ صنعتی همان پوشش محافظ است که مانع پوسیدگی و تخریب زیرساخت میشود.
مدیرعامل "شرکت رنگهای صنعتی ایران" در ادامه گفت: جالب است بدانید ایران یکی از معدود کشورهایی در دنیاست که رشته دانشگاهی «مهندسی رنگ» دارد. در دانشگاه صنعتی امیرکبیر این رشته از مقطع کارشناسی تدریس میشود و بنده هم فارغالتحصیل همین رشته هستم. ما در ایران مهندس رنگ تربیت میکنیم، یعنی از رزین و مونومر تا پیگمنت و فرمولاسیون رنگ را بومی آموزش میدهیم. بنابراین در حوزه دانش و تخصص، ایران یکی از کشورهای پیشرفته است. در زنجیره تأمین هم بسیاری از مواد اولیه مثل رزین و پیگمنتها را داخل کشور تولید میکنیم، از جمله در پتروشیمی خوزستان و اصفهان انجام میشود.
ظرفیت تولید شرکت سال گذشته ۴ هزار تن بود
شایق در مورد شرایط و روند تولید این محصول گفت: محصول ما ۱۰۰ درصد تولید داخل است. مواد اولیه اصلی را نیز تا حد زیادی از تولیدکنندگان ایرانی تأمین میکنیم. در بخش رنگ صنعتی، کشور تقریباً خودکفاست و نیاز به واردات ندارد، مگر در مواردی که برخی شرکتهای وابسته به وزارت نفت، بدون دلیل فنی، برندهای خارجی را اجبار میکنند.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۵ تا ۶ شرکت فعال در کشور هستند که واقعاً توان فنی تولید رنگ صنعتی را دارند. نیاز سالانه کشور در این بخش حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تن است که بخش عمده آن توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود. ظرفیت تولید شرکت ما بهتنهایی سال گذشته حدود ۴ هزار تن بود.
مدیرعامل "شرکت رنگهای صنعتی ایران" ادامه داد: ما امسال را خیلی خوب شروع کردیم و در سه ماه نخست حتی رکورد هشتساله تولیدمان را شکستیم، اما بعد از خردادماه ناگهان همه چیز متوقف شد. پروژههای بزرگ انتقال آب – مثل انتقال آب خلیجفارس به فلات مرکزی، استانهای یزد و کرمان و حتی خراسان – که ما تأمینکننده اصلی رنگ آنها بودیم، یکییکی متوقف شدند. علت دقیقش را نمیدانم، شاید اولویتهای دولت تغییر کرده باشد، اما نتیجهاش برای ما رکود شدید و انباشت محصول در انبارهاست.
مواد اولیه ششماهه در انتظار تأیید
شایق در مورد مشکلات واردات گفت: متأسفانه این یکی از دردناکترین معضلات کار ماست. در حالی که از اسفند ماه سال گذشته ثبت سفارش داشتیم تخصیص ارز هفته گذشته انجام گرفت آن هم پس از شش تا هفت ماه انتظار. پارسال حدود ۳۰ کانتینر واردات مواد اولیه داشتیم به ارزش تقریبی ۴ میلیون دلار؛ اما امسال تقریباً هیچکدام از ثبت سفارشها به موقع انجام نشده است. این یعنی توقف کامل خط تولید و هر روز هم یک بخشنامه جدید میآید که تمام برنامهریزیها را بر هم میزند.
مدیرعامل شرکت رنگهای صنعتی ایران با تأکید بر ضرورت ورود مستقیم رئیسجمهور به حل مشکلات ساختاری افزود: اگر فقط دو مسئله یعنی گمرک و وزارت صمت اصلاح شوند، ۹۰ درصد مشکلات تولید کشور حل خواهد شد. این دو حوزه نه تبعات اجتماعی دارد و نه امنیتی و کاملاً در دست دولت هستند. بنابراین اگر از همینجا اصلاح شروع شود، بدون تردید رشد اقتصادی کشور تا دو درصد افزایش مییابد.
تورم بروکراتیک؛ مانعی بر سر راه رشد اقتصادی
وی در ادامه گفت: هر بخشنامهای که صادر میشود مثل یک فیلتر جدید بر مسیر تولید است. ظاهر هرکدام شاید قابل توجیه باشد، اما وقتی کنار هم قرار میگیرند، عملاً خروجی سیستم را میبندند. من اسم این وضعیت را گذاشتم تورم بروکراتیک. اگر همین حجم از بخشنامهها کاهش یابد، حتی بدون رفع تحریم، اقتصاد کشور جان تازهای میگیرد.
به صنعت ایران فکر کنید، نه فقط به پروژهها
او افزود: شرکت ما دانشبنیان است و یکی از محصولات جدیدمان در نمایشگاه "فری ایران"، بهعنوان محصول منتخب دانشبنیان کشور توسط دکتر پزشکیان مورد بازدید و تحسین قرار گرفت. این محصول، جوهر صنعتی چاپ دیجیتال بر روی پارچه است که برای نخستین بار در ایران تولید شده و ظرفیت صادراتی دارد.
مدیرعامل شرکت رنگهای صنعتی ایران در پایان تأکید کرد: حل دو مشکل گمرک و وزارت صمت میتواند بهتنهایی موتور تولید را روشن کند، چرا که زمانی که زیرساختهای تصمیمگیری اصلاح شود، تولید خود به خود رونق میگیرد.