تصویب طرح انتقال آب به میادین نفتی غرب کارون
مجری پروژه مطالعات مفهومی و پایه تأمین آب برای تزریق در مخازن نفتی حوزه کارون گفت: طرح تأمین و انتقال آب برای تزریق به میادین نفتی غرب کارون در سطح استانی به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت متن، سعید مصطفوی با اشاره به پایان یافتن مطالعات اولیه طرح تأمین و انتقال آب برای تزریق به میادین نفتی غرب کارون اظهار کرد: با توجه به گستردگی حوزه اجرایی، مصوبات و مجوزهای لازم که بهعنوان پیشنیاز ورود به فاز اجرایی محسوب میشدند، در گذر زمان نیازمند بازنگری و تمدید بودند.
وی افزود: خوشبختانه با ابتکار مدیرعامل شرکت متن و پیگیریهای مستمر انجامشده، موضوع اجرای طرح در نشستی با حضور معاون عمرانی استاندار خوزستان، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان و سایر مسئولان مرتبط مطرح شد و پس از بررسیهای کارشناسی به تصویب رسید.
مجری پروژه مطالعات مفهومی و پایه تأمین آب برای تزریق در مخازن نفتی حوزه کارون تصریح کرد: در این نشست، گزینههای مختلف مربوط به منبع برداشت آب بررسی و در سرانجام محل برداشت نهایی تعیین شد، همچنین مجوز زیستمحیطی طرح تأمین و انتقال آب برای تزریق به میدانهای نفتی غرب کارون از سوی اداره کل حفاظت محیطزیست خوزستان تأیید شد.
مصطفوی گفت: این طرح با هدف تأمین پایدار آب مورد نیاز برای تزریق به مخازن نفتی غرب کارون، افزایش راندمان تولید و پشتیبانی از استمرار تولید صیانتی نفت اجرا میشود.