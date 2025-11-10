ایران خودرو و بانک تجارت برای تامین مالی و تسهیل در پرداختهای قطعهسازان تفاهم کردند
تفاهمنامه سهجانبهای با ارایه سه ابزار تامین مالی، میان گروه صنعتی ایرانخودرو، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایرانخودرو(ساپکو) و بانک تجارت با هدف تسهیل تامین مالی ریالی و ارزی قطعه سازان و ارتقای انضباط در پرداختهای زنجیره تامین با استفاده از SCF و SCF+ به امضاء رسید.
به گزارش ایلنا و به نقل از ایکوپرس، با اقدامات موثری که در چند ماهه اخیر توسط ایرانخودرو صورت گرفته، در حال حاضر پرداخت این شرکت به قطعهسازان از منظر قراردادی معوقهای ندارد؛ تفاهمنامه با بانک تجارت صرفا به دلیل شرایط بحرانی تامین مالی در صنعت خودرو به امضا رسیده تا ایرانخودرو از این طریق، تداوم تامین قطعات برای کل خودروسازان را ساماندهی کرده باشد.
در نشستی که با حضور عادل پیرمحمدی، مدیرعامل و جمشید ایمانی، نایب رییس هیات مدیره ایرانخودرو و همچنین هادی اخلاقی فیض آثار، مدیرعامل بانک تجارت و حمیدرضا شریفیان، نایب رییس بانک تجارت برگزار شد، دو تفاهمنامه همکاری در حوزههای ریالی و ارزی به امضاء رسید.
بر اساس این تفاهمنامهها پرداختهای مرتبط با تامین قطعات شرکتهای طرف قرارداد ساپکو از طریق سازوکارهای عقود اسلامی و همچنین تامین مالی زنجیرهای(SCF و SCF+) انجام خواهد شد تا فرایند پرداختها ضمن تسهیل و تامین مالی، منظم و سریعتر انجام شود.
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، در این نشست با اشاره به بهبود چشمگیر عملکرد شرکت در بخش تعهدات گفت: سال گذشته در همین زمان بیش از ۳۷ هزار دستگاه تعهد معوق داشتیم، اما امروز این عدد به حدود پنج هزار دستگاه رسیده و مجموع تعهدات ما نیز کاهش یافته است.
وی افزود: کمهزینهترین روش تامین مالی پیشفروش است، اما با توجه به آثار اجتماعی آن، تصمیم گرفتهایم مسیر تامین مالی را به سمت منابع بانکی و ابزارهایی چون SCF ببریم تا با همکاری بانک تجارت، نظم و پایداری در پرداختهای زنجیره تامین ایجاد شود.
پیرمحمدی همچنین از برنامه ایرانخودرو برای استقرار شعبهای از بانک تجارت در داخل شرکت خبر داد و گفت: با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ایرانخودرو از طریق بانک تجارت انجام میشود، حضور مستقیم بانک در مجموعه میتواند سرعت و کیفیت خدمات را افزایش دهد.
جمشید ایمانی، قائممقام ارشد ایرانخودرو نیز در این نشست با تاکید بر رویکرد شرکت در تامین مالی از مسیرهای غیر از پیشفروش گفت: تمایل و تصمیم هیاتمدیره بر این است که تامین مالی ایرانخودرو از محل سایر منابع انجام شود. با روند فعلی تولید، اگر میخواستیم از مسیر پیشفروش اقدام کنیم، باید حدود ۲۵۰ هزار تعهد جدید ایجاد میکردیم، اما با بهرهگیری از ابزارهای بانکی و همکاری نزدیک با بانک تجارت، توانستهایم در آخرین برنامه فروش این عدد را به حدود ۱۶۰ هزار دستگاه کاهش دهیم تا در ایفای تعهدات بهموقع به خریداران هم بهدرستی عمل کنیم.
هادی اخلاقی فیضآثار، مدیرعامل بانک تجارت نیز با ابراز رضایت از همکاری بلندمدت با ایرانخودرو گفت: ایرانخودرو از معدود شرکتهایی است که در عین بزرگی، چابکی خود را حفظ کرده و همواره خوشحساب و منظم عمل کرده است. این تفاهمنامه از بزرگترین همکاریهای بانک تجارت در حوزه صنعت محسوب میشود و ما به دنبال توسعه ابزارهای نوین مالی چون SCF و SCF+ در همکاری با ایرانخودرو هستیم.
در ادامه، حسن صدری، معاون تامین مالی ایرانخودرو و عضو هیات مدیره ساپکو نیز اعلام کرد: ۲۳ درصد گردش مالی ایرانخودرو در بانک تجارت انجام میشود و این بانک در میان ۱۶ بانک طرف همکاری ایرانخودرو در جایگاه نخست قرار دارد.
این تفاهمنامه با هدف تعمیق همکاریهای بانکی، ارتقای شفافیت مالی و ایجاد جریان نقدی پایدار برای زنجیره تامین گروه صنعتی ایرانخودرو به امضا رسید که بهعنوان یکی از گستردهترین همکاریهای بانکی صنعت خودرو کشور شناخته میشود.