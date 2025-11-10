دسترسی اشخاص با سفارشات فروش پرحجم و خارج از ضوابط مسدود شد

به گزارش ایلنا، با همکاری معاونت نظارت بر بازار شرکت‌های بورس تهران، فرابورس ایران و اداره نظارت بر بازار سازمان بورس و اوراق بهادار، دسترسی اشخاصی که با ارسال سفارشات فروش پرحجم و بعضا ارسال و حذف سفارش در چند مرحله اقداماتی خارج از ضوابط انجام داده بودند، مسدود شد.

در صورت انطباق اقدامات فوق با تخلفات تعریف شده یا امکان تشکیل پرونده مجرمانه، موضوعات با قید فوریت رسیدگی و به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد.

