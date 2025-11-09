خبرگزاری کار ایران
ارتباطات زیرساخت: علت اختلالات اخیر اینترنت، کلادفلر است

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گوید: مشکلی در زیرساخت نیست، در دو روز اخیر ترافیک جهانی کلادفلر دچار اختلال و افت است.

به گزارش ایلنا،  بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص وجود مشکل در زیر ساخت گفت: مشکلی در زیرساخت نیست، در دو روز اخیر ترافیک جهانی کلادفلر دچار اختلال و افت هست و از آنجا که ترافیک کاربران ایرانی بر روی این فراهم‌کننده ابری زیاد هست بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

