ارتباطات زیرساخت: علت اختلالات اخیر اینترنت، کلادفلر است

به گزارش ایلنا، بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص وجود مشکل در زیر ساخت گفت: مشکلی در زیرساخت نیست، در دو روز اخیر ترافیک جهانی کلادفلر دچار اختلال و افت هست و از آنجا که ترافیک کاربران ایرانی بر روی این فراهم‌کننده ابری زیاد هست بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام/