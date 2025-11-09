خبرگزاری کار ایران
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است

خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
کد خبر : 1711554
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی خرید و فروش هر میزان نهاده دامی خارج از سامانه بازارگاه را غیرقانونی خواند و گفت: با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مجید حسنی مقدم با تاکید بر اینکه توزیع نهاده‌های دامی تنها از طریق سامانه بازارگاه انجام می‌شود، تصریح کرد: هرگونه فروش نهاده دامی خارج از سامانه بازارگاه قاچاق و تخلف است و با آن برخورد خواهد شد.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هر سال باید ۱۸ تا ۱۹ میلیون تن نهاده دامی وارد و توزیع شود، درباره نقش سامانه بازارگاه دراین روند اظهار داشت: مدیریت و نظارت بر روند تامین و توزیع این حجم از کالا با توجه به گستردگی و تعدد واحد‌های دامی و صنایع مرتبط، بدون یک ساختار و سیستم جامع ممکن نیست و بدون سامانه بازارگاه توزیع ۱۹ میلیون تن نهاده بین بهره‌برداران متعدد امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: اطلاعات سامانه بازارگاه واقعی و قابل رصد است و جریان کالا و پول را به‌طور هم‌زمان مدیریت می‌کند.

حسنی مقدم درباره علت گلایه دامداران از تاخیر در تحویل نهاده گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه هیچ مشکلی در عرضه نهاده‌های دامی وجود نداشت و حتی میزان عرضه نسبت به سال‌های قبل بیشتر بود، اما با تاخیر در پرداخت اعتبارات ارزی بازرگانان به تامین‌کنندگان خارجی، فرآیند خرید و حمل مجدد نهاده با وقفه روبه‌رو شد.

وی تصریح کرد: اکنون تخصیص ارز سرعت گرفته و امیدواریم این روند ادامه‌دار باشد تا تاخیر‌ها جبران شود.

انتهای پیام/
