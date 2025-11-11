به گزارش خبرنگار ایلنا، بررسی آخرین آمار مربوط به وضعیت آب کشور و به ویژه تهران نشان‌دهنده کاهش چشمگیر منابع آبی در مقایسه با سال‌های گذشته است.

این کاهش در ورودی آب به سدها، حجم ذخایر سدها و میزان بارندگی به وضوح قابل مشاهده است تا جایی که رئیس‌جمهور اخیرا هشدار داده که اگر تا آذرماه در تهران باران نبارد باید آب را جیره‌بندی کنیم؛ اگر بازهم نبارید باید تهران را خالی کنیم.

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو نیز شرایط را بحرانی توصیف کرده و گفته است: احتمالا برخی از شب‌ها مجبور شویم که فشار آب را تا حد صفر کاهش دهیم، بنابراین از هموطنان می‌خواهیم که برای اینکه به زحمت نیفتند از مخازن و ذخیره‌سازهای آب برای مواقع اضطراری استفاده کند.

عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور هم عنوان کرده که طبق پیش‌بینی‌ها پاییز در ایران خشک است و ما بویژه در تهران نه‌تنها کم‌بارشی بلکه بی‌بارشی داشتیم و مطلقا روان‌آب‌هایی که باید به صورت متعارف دریافت می‌کردیم؛ را در اختیار نداریم.

وی میزان مصرف فعلی آب در محدوده استان تهران را ۳۳.۵ مترمکعب بر ثانیه اعلام کرده و می‌افزاید: از این مقدار، حدود ۱۶ مترمکعب بر ثانیه از منابع زیرزمینی و ۱۷.۵ مترمکعب بر ثانیه از منابع سطحی تأمین می‌شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷.۵ مترمکعب بر ثانیه از سد طالقان و نزدیک به ۷ مترمکعب بر ثانیه از ورودی بهنگام سدهای لتیان، ماملو، لار و امیرکبیر تأمین می‌شود و در مجموع، با کمبود حدود ۳ مترمکعب بر ثانیه مواجه هستیم و باید از طریق مدیریت مصرف جبران شود.

به هر روی؛ ظرفیت ذخایر مخازن سدهای تهران در سال آبی جدید حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با میزان ۴۹۰ میلیون مترمکعبی در سال آبی ۱۴۰۳ حدودا به نصف رسیده است.

وضعیت سدهای کشور و ورودی آب به سدها

تا ۱۷ آبان سال آبی جاری، ورودی آب به سدها یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با رقم ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون متر مکعب مدت مشابه سال گذشته، ۴۰ درصد کاهش داشته است.

خروجی آب از سدها، از ابتدای سال آبی تاکنون، خروجی آب از سدها ۲۶ درصد کمتر شده است.

حجم آب موجود در سدها

حجم آب موجود در سدهای کشور ۱۷ میلیارد و ۱۲۰ میلیون متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۲۲ میلیارد و ۹۲۰ میلیون متر مکعب) ۲۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

میزان پرشدگی سدها

میزان پرشدگی سدهای کشور در کل ۳۳ درصد است.

وضعیت سدهای پنج‌گانه تأمین‌کننده آب تهران و البرز

سد امیرکبیر با ذخیره ۱۲ میلیون متر مکعب آب و ۶ درصد پرشدگی، ۸۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل آب ذخیره کرده است.

سد لار با ذخیره ۱۳ میلیون متر مکعب آب و تنها یک درصد پرشدگی، ۵۱ درصد کمتر از سال قبل آب دارد.

سد طالقان ۱۴۷ میلیون متر مکعب آب در خود ذخیره کرده ۳۵ درصد پرشدگی و ۴۰ درصد با کاهش موجودی مواجه است.

سد لتیان-ماملو نیز ۲۵ میلیون متر مکعب آب موجودی و تنها ۸ درصد پرشدگی، ۶۰ درصد کاهش را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.

کاهش ۸۳ درصدی بارش

از ابتدای مهر تا ۱۶ آبان سال آبی جاری، ارتفاع بارندگی ۳.۴ میلیمتر بوده است که نسبت به متوسط درازمدت (۱۷.۸ میلیمتر) ۸۱ درصد و نسبت به سال گذشته (۱۹.۵ میلیمتر) ۸۳ درصد کاهش داشته است.

بارندگی صفر در ۲۰ استان

از ۳۱ استان کشور، ۲۰ استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون بارندگی صفر داشته‌اند و مابقی استان‌ها نیز نسبت به متوسط درازمدت کاهش بارندگی را تجربه کرده‌اند.

کاهش صد درصدی بارندگی در تهران

بارندگی در تهران در سال آبی جاری تاکنون صفر بوده است که نسبت به متوسط درازمدت (۲۶.۲ میلیمتر) و مدت مشابه سال گذشته (۲۲.۴ میلیمتر) کاهش صد در صدی را نشان می‌دهد.

پایتخت با ۲۲۱ میلیون متر مکعی کسری؛ وارد ششمین سال خشکسالی شد

وضعیت منابع آبی کشور و به ویژه تهران در سال آبی جاری بسیار نگران‌کننده است. کاهش چشمگیر ورودی آب به سدها، حجم ذخایر سدها و میزان بارندگی و همچنین روند برداشت از آب‌های زیرزمینی که وجود خارجی ندارد؛ هشدار جدی برای مدیریت منابع آب و برنامه‌ریزی بلندمدت در این حوزه را حکایت می‌کند. اگرچه در مورد تهران و البرز؛ عدم انتقال آب از طالقان شهر را در مرداد ماه به اوج بحران می‌رساند، اما اکنون همچنان در وضعیت بی‌ثبات آبی هستیم، انتظار این بود که آبان ماه بارندگی رخ دهد اما این اتفاق نیفتاد و پایتخت با ۲۲۱ میلیون متر مکعب کسری نسبت به مدت مشابه سال قبل وارد ششمین سال خشکسالی متوالی و محتاج آخرین قطره‌های آب سدها شد تا جایی که در صورت عدم بارش مناسب و مدیریت مصرف؛ احتمالا دی ماه مجبور به ورود به فاز جیره‌بندی خواهیم شد؛ این وضعیت نیازمند توجه فوری و اقدامات مؤثر برای جلوگیری از بحران‌های آتی است.

انتهای پیام/