بیش از چهار میلیون بخاری قدیمی در کشور جایگزین میشود
مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران صرفهجویی مصرف گاز در هر دستگاه بخاری راندمان بالا را بهطور میانگین سالانه حدود ۴۶۶ مترمکعب دانست و گفت: گاز صرفهجوییشده در بخش خانگی میتواند در بخشهای مولد مانند صنعت استفاده شود.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، ولیالله دینی در نشست آغاز فرآیند نصب بخاریهای راندمان بالا در زنجان در تشریح طرح ملی جایگزینی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بخاری قدیمی با هدف ارتقای ایمنی، کاهش مصرف گاز و بهینهسازی الگوی مصرف در بخش خانگی اظهار کرد: با اجرای کامل این طرح، سالانه حدود ۲ میلیارد مترمکعب در مصرف گاز کشور صرفهجویی میشود؛ اقدامی که در کنار کاهش هزینه خانوارها، نقش مهمی در پایداری شبکه گازرسانی و حفظ منابع ملی ایفا میکند.
وی با بیان اینکه در کشور بیش از ۲۲ میلیون بخاری نصبشده وجود دارد و بخاریهای قدیمی با راندمان پایین، مصرف گاز را بهشدت افزایش دادهاند، تصریح کرد: استانهای سردسیر مانند خراسانها، آذربایجانها، اردبیل، زنجان، گیلان و قزوین در اولویت اجرای طرح قرار دارند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران با اشاره به ویژگیهای فنی بخاریهای راندمان بالا افزود: این بخاریها با گرید انرژی A و راندمان ۸۵ درصد طراحی شده و افزون بر کاهش قابلتوجه انتشار گاز منوکسید کربن، از ایمنی بسیار بالایی برخوردارند.
دینی با بیان اینکه هر دستگاه بخاری راندمان بالا بهطور میانگین سالانه حدود ۴۶۶ مترمکعب صرفهجویی در مصرف گاز طبیعی دارد، گفت: این صرفهجویی چشمگیر، در مقیاس ملی، نقش مهمی در مدیریت بهینه انرژی ایفا میکند. گاز صرفهجوییشده در بخش خانگی میتواند در بخشهای مولد مانند صنعت مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اقدامهای اجرایی این طرح از ماههای گذشته آغاز شده است، بیان کرد: در مرحله نخست، مراکز آموزشی، اداری، نظامی و خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در اولویت قرار دارند.