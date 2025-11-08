مجوز واردات ۵.۵ میلیون تن نهادههای دامی از ستاد تنظیم بازار اخذ شد
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد از اخذ مجوز ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی برای واردات ۲.۵ میلیون تن ذرت، ۱.۵ میلیون تن جو و ۱.۵ میلیون تن کنجاله و دانههای روغنی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجید حسنی مقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی از اخذ مجوز ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی در هفته گذشته برای واردات ۲.۵ میلیون تن ذرت، ۱.۵ میلیون تن جو و ۱.۵ میلیون تن کنجاله و دانههای روغنی توسط بازرگانان و عرضه آن در قالب قرارداد با شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد و گفت: واردکنندگان در قالب این قرارداد با ارائه ۱۰ درصد تضمین باید در مدت ۶۰ روز آینده، این نهادههای دامی را وارد کشور کنند.
وی درباره وضع سامانه بازارگاه برای تأمین نهادههای دامی اظهار کرد: هدف این اقدام، جلوگیری از ایجاد وقفه در تأمین خوراک دام و طیور و حفظ جریان پایدار تولید پروتئین در کشور است.
وی افزود: واردکنندگان و بازرگانان برای واردات نهادههای دامی مشکلات ارزی دارند که باید رفع شود، اما وقتی نهادهای وارد کشور میشود، پس از کوتاژ و تاییدیه سازمان دامپزشکی ترخیص و آماده عرضه شده و وارد سامانه بازارگاه برای فروش خواهد شد.
این مسئول دولتی، تأمین ارز به موقع برای کالاهای اساسی از جمله نهادههای دامی را از اولویتها خواند و در عین حال خواستار همکاری سازمان راهداری در حمل و نقل این کالاها شد.
وی با بیان اینکه برای تغذیه جمعیت دام و طیور کشور به حدود ۱۹ میلیون تن نهاده دامی نیاز است و برای آن برنامهریزی کردهایم، تاکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۲ میلیون تن نهاده دامی شامل ذرت، جو و کنجاله در بازارگاه عرضه و توزیع شده است.
حسنی مقدم، افزایش تأمین، اولویتدهی به ارز کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع را ۳ محور اصلی برنامههای وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ ثبات در بازار دام و طیور و پشتیبانی از تولیدکنندگان دانست.
وی درباره نقش سامانه بازارگاه گفت: سامانه بازارگاه از سال ۱۳۹۸ آغاز به کار کرده و نقش مدیریتی، معاملاتی و نظارتی دارد و این سامانه تعیین میکند هر بهرهبردار چه میزان نهاده باید دریافت کند و پرداختها نیز همزمان با حرکت کالا انجام میشود.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، ادامه داد: اطلاعات سامانه بازارگاه واقعی و قابل رصد است و جریان کالا و پول را بهطور همزمان مدیریت میکند.
وی تصریح کرد: اگر سامانه بازارگاه نبود، توزیع ۱۹ میلیون تن نهاده وارداتی با حجم بهرهبرداران متعدد امکانپذیر نبود و بازار با بیثباتی و چند نرخی گسترده مواجه میشد.
فروش خارج از بازارگاه قاچاق و مشمول برخورد قانونی
حسنیمقدم با تاکید بر الزام توزیع نهادهها از طریق سامانه بازارگاه اظهار کرد: هرگونه فروش نهاده دامی خارج از سامانه بازارگاه قاچاق و تخلف است.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی پروندههای تخلف مربوط به عدم ایفای تعهدات و عرضه خارج از شبکه را تشکیل داده و به تعزیرات و نهادهای نظارتی ارسال کرده است.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: اگر هر فرد یا تولیدکننده، مستنداتی از عرضه آزاد دارد، میتواند آن را ارائه کند تا برخورد انجام شود.
وقفه در پرداختهای ارزی
وی درباره علت گلایه برخی دامداران از تأخیر در تحویل نهاده، گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه هیچ مشکلی در عرضه نهادههای دامی وجود نداشت و حتی میزان عرضه نسبت به سالهای قبل بیشتر بود، اما با تأخیر در پرداخت اعتبارات ارزی بازرگانان به تامینکنندگان خارجی، فرآیند خرید و حمل مجدد نهاده با وقفه روبهرو شد.
حسنی مقدم افزود: اکنون تخصیص ارز سرعت گرفته و امیدواریم این روند ادامهدار باشد تا تأخیرهای قبل جبران شود.
وی در همین حال به خشکسالی نیز اشاره کرد و این چالش را یکی از دلایل افزایش میزان واردات نهادههای دامی نام برد.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جمعیت دامی کشور گفت: حدود ۶.۵ میلیون رأس دام سنگین، ۶۵ میلیون رأس دام سبک، ۲۰۰ هزار رأس گاومیش و ۲۰۰ هزار نفر شتر در کشور وجود دارد و در بخش طیور نیز ماهانه حدود ۱۵۰ میلیون جوجهریزی مرغ گوشتی انجام میشود و جمعیت مرغ تخمگذار، مرغ مادر و خطوط اجداد و لاین، بخش عظیمی از تولید پروتئین کشور را تشکیل میدهد.
وی افزود: این جمعیت دام و طیور کشور، سالانه حدود ۷۸ تا ۸۰ میلیون تن نیاز خوراک دارد که از ۴ بخش شامل علوفههای مرتعی حدود ۱۰ میلیون تن، علوفههای مزرعهای ۲۸ تا ۳۰ میلیون تن، ضایعات و بقایای زراعی و کاه و کلش حدود ۲۰ میلیون تن و در نهایت ۱۸ تا ۱۹ میلیون تن نهاده وارداتی که از طریق سامانه بازارگاه توزیع میشود.
حسنی مقدم درباره ثبت سفارش نهادههای دامی نیز گفت: ثبت سفارش یکی از کارهایی که وزارت جهاد کشاورزی برای واردت نهادههای دامی انجام میدهد و آمار حاکی از آن است که ما از برنامهها در این حوزه جلو هستیم برای مثال برای ذرت دامی ۱۰.۵ میلیون تن برنامهریزی کردیم در حالی که در ۷ ماهه امسال حدود ۹ میلیون تن ثبت سفارش داشتیم و این موارد جدا از مجوزی است که از ستاد تنظیم بازار کشور گرفتهایم.