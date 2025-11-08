عراق واردات بنزین، نفت گاز و نفت سفید را ممنوع کرد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، محمد شیاع السودانی با استناد به دستیابی عراق به خودکفایی در تولید سوخت‌های مایع، دستور توقف واردات بنزین، نفت گاز و نفت سفید را صادر کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده پیشرفت‌های اخیر در بخش پالایش و تأمین داخلی فرآورده‌های نفتی است.

خبرگزاری دولتی عراق با انتشار سندی از دفتر نخست‌وزیر گزارش داد که السودانی این دستور را صادر کرده است.

در این سند آمده است: وزارت نفت از طریق پیشرفت‌های حاصل‌شده در بخش نفت به‌ویژه در حوزه سوخت‌های مایع ازجمله بنزین، نفت گاز و نفت سفید، در مقادیری بیش از مقدار مصرف داخلی، به خودکفایی رسیده است.

عراق دومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است و مجموع صادرات روزانه نفت خام این کشور حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه است.

دستور توقف واردات فرآورده‌های نفتی، در صورت اجرای کامل، می‌تواند تأثیری قابل‌توجه بر تراز تجاری انرژی عراق و بر بازارهای منطقه‌ای داشته باشد؛ به‌ویژه در اوضاعی که بسیاری از کشورهای منطقه همچنان به واردات سوخت وابسته‌ هستند.

