خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی:

رزمایش بزرگ پایش امنیت سایبری برگزار شد

رزمایش بزرگ پایش امنیت سایبری برگزار شد
کد خبر : 1711000
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از برگزاری موفقیت آمیز رزمایش بزرگ پایش امنیت سایبری خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی گفت: اولین رزمایش پایش امنیت سایبری با هدف ارزیابی وضعیت امنیتی زیرساخت‌های حیاتی کشور و ارتقای آمادگی دستگاه‌های مختلف در برابر تهدیدات سایبری برگزار شد.

وی افزود: در این رزمایش که به مدت سه شبانه روز ادامه داشت، ۴۰ دستگاه در رده حیاتی، مورد ارزیابی قرار گرفتند و بخش قابل‌توجهی از آلودگی‌های سایبری موجود در سامانه‌ها شناسایی و برطرف شد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: این رزمایش با همکاری نهادهای مختلف و دستگاه‌های هماهنگ‌کننده برگزار شد و تمرکز اصلی آن بر شکار تهدیدات سایبری و سنجش توانمندی نهادها در مقابله با حملات سایبری بود.

دلیریان ادامه داد: هدف از اجرای این رزمایش، کاهش ریسک‌های امنیتی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های حیاتی و افزایش سطح آمادگی ملی در برابر تهدیدات فضای مجازی بود که با موفقیت انجام شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ