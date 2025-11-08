سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی:
رزمایش بزرگ پایش امنیت سایبری برگزار شد
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از برگزاری موفقیت آمیز رزمایش بزرگ پایش امنیت سایبری خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی گفت: اولین رزمایش پایش امنیت سایبری با هدف ارزیابی وضعیت امنیتی زیرساختهای حیاتی کشور و ارتقای آمادگی دستگاههای مختلف در برابر تهدیدات سایبری برگزار شد.
وی افزود: در این رزمایش که به مدت سه شبانه روز ادامه داشت، ۴۰ دستگاه در رده حیاتی، مورد ارزیابی قرار گرفتند و بخش قابلتوجهی از آلودگیهای سایبری موجود در سامانهها شناسایی و برطرف شد.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: این رزمایش با همکاری نهادهای مختلف و دستگاههای هماهنگکننده برگزار شد و تمرکز اصلی آن بر شکار تهدیدات سایبری و سنجش توانمندی نهادها در مقابله با حملات سایبری بود.
دلیریان ادامه داد: هدف از اجرای این رزمایش، کاهش ریسکهای امنیتی، تقویت هماهنگی میان دستگاههای حیاتی و افزایش سطح آمادگی ملی در برابر تهدیدات فضای مجازی بود که با موفقیت انجام شد.