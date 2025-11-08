رزمایش بزرگ پایش امنیت سایبری برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی گفت: اولین رزمایش پایش امنیت سایبری با هدف ارزیابی وضعیت امنیتی زیرساخت‌های حیاتی کشور و ارتقای آمادگی دستگاه‌های مختلف در برابر تهدیدات سایبری برگزار شد.

وی افزود: در این رزمایش که به مدت سه شبانه روز ادامه داشت، ۴۰ دستگاه در رده حیاتی، مورد ارزیابی قرار گرفتند و بخش قابل‌توجهی از آلودگی‌های سایبری موجود در سامانه‌ها شناسایی و برطرف شد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: این رزمایش با همکاری نهادهای مختلف و دستگاه‌های هماهنگ‌کننده برگزار شد و تمرکز اصلی آن بر شکار تهدیدات سایبری و سنجش توانمندی نهادها در مقابله با حملات سایبری بود.

دلیریان ادامه داد: هدف از اجرای این رزمایش، کاهش ریسک‌های امنیتی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های حیاتی و افزایش سطح آمادگی ملی در برابر تهدیدات فضای مجازی بود که با موفقیت انجام شد.

انتهای پیام/