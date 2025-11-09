محمدابراهیم رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر جیره‌بندی و یا تخلیه تهران به دلیل بحران کنونی آب اظهار داشت: وقتی کمبود آب داریم یا باید مدیریت عرضه و یا مدیریت تقاضا داشته باشیم، در مدیریت عرضه برای تهران همه کارهایی که امکان داشت را انجام داده‌ایم، یعنی درواقع سدها که از تابستان آب نداشتند و مدت زیادی است که در حال برداشت از آب زیرزمینی هستیم و افت آبخوان داریم، بعبارت دیگر علاوه بر سدها منابع آب زیرزمینی را نیز از دست داده‌ایم.

آب سدها تک‌رقمی شد

وی با اشاره به اوضاع وخیم منابع آب سطحی تصریح کرد: اکنون بیشترین حجم آب در طالقان و در حد تنها ۳۴ درصد و میزان موجودی آب در ۴ سد دیگر تهران در حد بسیار کم و حتی تک رقمی است، بنابراین آب سطحی شارژ نشده و با این وضعیت طبیعتا عرضه آب نداریم زیرا هر کاری که می‌توانستیم؛ انجام داده‌ایم.

مردم بی‌اعتمادند

این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: اگر از گذشته در حوزه مدیریت تقاضا کار می‌کردیم و ابزارهای مدیریت تقاضا را بکار گرفته و یا روی قیمت‌گذاری کار می‌کردیم امروز می‌توانستیم کاری کنیم، اما هیچ اقدامی نکردیم هرآنچه در کوتاه‌مدت انجام دهیم؛ تاثیری ندارد، توصیه به مردم هم تاثیری نداشته و چون مردم به دولت‌ها باور ندارند، ما حتی نتوانسته‌ایم NGOها را به سمت مردم جذب کنیم، در فضای مجازی را در حوزه موضوع آب تحت تاثیر قرار نداده‌ایم.

جیره‌بندی قطعی است

وی بیان کرد: دولت از تابستان فشار آب را کم کرده و تعبیه مخزن را در منازل اجباری کرده، اما اکنون آب وجود ندارد و این منبع محدود باید بین همه مردم پخش شود و جیره‌بندی یکی از روش‌ها است، امروز به جایی رسیدیم که لاجرم از جیره‌بندی آب هستیم و باید بدانیم که ۲۴ ساعته آب نداریم.

رئیسی خاطرنشان کرد: اکنون اگر قرار است چاره‌ای داشته باشیم تنها راهکار مدیریت مصرف است که یک طرف مردم هستند که به نظر می‌رسد؛ همکاری لازم را به دلیل بی‌اعتمادی ندارند و یک طرح فعالیت فنی وزارت نیرو بوده که همان اجرای پروژه‌های تامین از جمله انتقال آب است. با تمام این اوصاف آخرین اقدام جیره‌بندی و این اکنون تنها راه‌حل باقی مانده است.

تهران تخلیه می‌شود؟

وی گفت: تهران با دستور تخلیه نمی‌شود اما شرایط است که ما را به این مرحله و به سمت تخلیه می‌کشاند، اگر بخوبی نگاه کنیم اکنون هم تهران تقریبا تخلیه شده به طوی که شاهدیم آخر هفته همه بدنبال این هستند که به خاطر اوضاع هوا، انرژی و اکنون آب از شهر خارج شوند. در هر حال، عوامل متعددی برای تخلیه تهران وجود دارد. اگر شرایط آب اگر بدتر شود و مردم برای تامین آب شرب و بهداشت خود با قطعی مواجه شوند خود به خود این اتفاق می‌افتد.

چالش آبی تهران با ۳ میلیون افغان

این کارشناس حوزه تاکید کرد: موضوع اصلی در تهران جمعیت زیاد است که باید کنترل شود اکنون در این شهر فقط ۳ میلیون افغانستانی ساکن هستند، باید همان رویه خروج افغان‌ها ادامه پیدا می‌کرد که کمک بزرگی برای مصرف آب تهران بود، درست است که مهمان هستند اما وقتی ما کمبود آب داریم اولویت با تامین آب شهروندان کشور خودمان است.

تداوم ساخت و ساز شهرداری تهران با وجود کم‌آبی

وی با اشاره به چالش رشد جمعیت برای تامین آب در تهران گفت: اکنون شهرداری از منابع ساخت و ساز امرار معاش می‌کند و این همه مسائل بعدی را بوجود می‌آورد و جمعیت که زیاد می‌شود اما آیا ما آبی برای تامین این میزان جمعیت داریم یا خیر. همه مسائل باید باهم و در یک راستا برنامه‌ریزی شوند نه اینکه یک ارگان کاری انجام دهد و دیگری خلاف مسیر را طی کند.

رئیسی با بیان اینکه نقش مدیریت نادرست آب را نباید نادیده بگیریم، تاکید کرد: در این مقطع چاره فوری و اساسی مدیریت مصرف است، البته همه اقدامات صورت گرفته و تنها راه باقی مانده جیره‌بندی است که باید اجرا شود، اما این را نیز در نظر داشته باشیم که اگر به اوضاعی برسیم که مثلا ۲ ساعت در روز آب وصل باشد تهران هم تخلیه خواهد شد.

زمستان پربارشی خواهیم داشت

به گفته وی؛ اگرچه به احتمال خیلی زمستان پرآب خواهیم داشت اما چنانچه چند سال پشت سرهم ترسالی نداشته باشیم، برداشت آب زیرزمینی جبران نمی‌شود و اوضاع به همین شکل خواهد بود.

این کارشناس حوزه آب یادآور شد: اینکه تهران تخلیه شود حرف رادیکالی است اما دور از ذهن نیست.

