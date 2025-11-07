خبرگزاری کار ایران
رشد ۴/. درصدی تولید شمش آلومینیوم کشور در 7 ماهه امسال

میزان تولید شمش آلومینیوم کشور از ابتدای فروردین تا پایان مهر 1404 به 353 هزار و 700 تن رسید که رشد 0.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

به گزارش ایلنا و  به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 352 هزار و 423 تن بود رشد حدود 0.4 درصدی را نشان می‌دهد.

از شمش آلومینیوم تولید شده در 7 ماهه 1404 شرکت‌های آلومینیوم جنوب با 146 هزار و 277 تن، ایرالکو با 99 هزار و 389 تن، المهدی با 89 هزار و 917 تن و آلومینای ایران با 18 هزار و 117 تن سهم داشتند.

شرکت آلومینای ایران نیز از ابتدای فروردین تا پایان مهر امسال، 133 هزار و 483 تن پودر آلومینا، 221 هزار و 244 تن هیدرات آلومینیوم و 570 هزار و 119 تن بوکسیت تولید کرده است.

تداوم رشد تولید در زنجیره آلومینیوم، نشان‌دهنده پایداری تأمین مواد اولیه و بهبود بهره‌وری در صنایع پایین‌دستی این بخش است.

