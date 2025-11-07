واردات ۶ میلیارد دلار کالا از طریق گمرک فرودگاه امام (ره) تا پایان مهرماه

به گزارش ایلنا، غلامحسین نوحی گفت: عمده کالاهای وارداتی از طریق این گمرک شامل طلا، تلفن همراه، دارو و مواد اولیه دارو، قطعات و تجهیزات پزشکی بوده است.

وی اظهار داشت: در هفت ماهه امسال تشریفات گمرکی تجهیزات پزشکی به ارزش ۷۹۵ میلیون دلار، تلفن همراه به ارزش یک میلیارد دلار، دارو به ارزش ۳۶۶ میلیون دلار و طلا به ارزش یک میلیارد و ۹۴۱ دلار از این اداره کل انجام شده است.

مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره) درباره صادرات کالا از طریق گمرک فرودکاه امام (ره) نیز گفت: ارزش کالاهای صادراتی امسال ۱۴۳ میلیون دلار بوده که عمده کالاهای صادراتی دارو و زعفران بوده است.

نوحی در خصوص تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر، خاطرنشان‌کرد: در حوزه مسافری از طریق گمرک فرودگاه امام (ره) حدود سه میلیون و ۸۴۷ هزار و ۷۱۳ نفر مسافر از مرز هوایی این گمرک تردد داشته اند که از این تعداد یک میلیون و ۹۴۹ هزار و ۸۲۱ نفر مسافر ورودی و یک میلیون و ۸۹۷ هزار و ۸۹۲ مسافر خروجی بوده‌اند که خدمات و تشریفات گمرکی کالای همراه مسافرین را همکاران ما با کنترل‌های نامحسوس و در کمترین زمان ایستایی انجام داده‌اند.

