خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واردات ۶ میلیارد دلار کالا از طریق گمرک فرودگاه امام (ره) تا پایان مهرماه

واردات ۶ میلیارد دلار کالا از طریق گمرک فرودگاه امام (ره) تا پایان مهرماه
کد خبر : 1710658
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) گفت که از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، ۳۷ هزار و ۸۰۴ تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار از طریق این گمرک وارد کشور شد.

به گزارش ایلنا، غلامحسین نوحی گفت: عمده کالاهای وارداتی از طریق این گمرک شامل طلا، تلفن همراه، دارو و مواد اولیه دارو، قطعات و تجهیزات پزشکی بوده است.

وی اظهار داشت: در هفت ماهه امسال تشریفات گمرکی تجهیزات پزشکی به ارزش ۷۹۵ میلیون دلار، تلفن همراه به ارزش یک میلیارد دلار، دارو به ارزش ۳۶۶ میلیون دلار و طلا به ارزش یک میلیارد و ۹۴۱ دلار از این اداره کل انجام شده است.

مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره) درباره صادرات کالا از طریق گمرک فرودکاه امام (ره) نیز گفت: ارزش کالاهای صادراتی امسال ۱۴۳ میلیون دلار بوده که عمده کالاهای صادراتی دارو و زعفران بوده است.

نوحی در خصوص تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر، خاطرنشان‌کرد: در حوزه مسافری از طریق گمرک فرودگاه امام (ره) حدود سه میلیون و ۸۴۷ هزار و ۷۱۳ نفر مسافر از مرز هوایی این گمرک تردد داشته اند که از این تعداد یک میلیون و ۹۴۹ هزار و ۸۲۱ نفر مسافر ورودی و یک میلیون و ۸۹۷ هزار و ۸۹۲ مسافر خروجی بوده‌اند که خدمات و تشریفات گمرکی کالای همراه مسافرین را همکاران ما با کنترل‌های نامحسوس و در کمترین زمان ایستایی انجام داده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ