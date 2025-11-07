به گزارش ایلنا، هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در نشستی با رؤسای اتحادیه‌ها و اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف مشهد افزود: با این حال اگر رؤسای اتحادیه‌های اتاق اصناف مشهد در ارتباط با این تکلیف قانونی مورد و نکته‌ای دارند، قابل تدبیر است، سازمان امور مالیاتی نیز نظر کارشناسی خود را ارائه خواهد داد البته جریمه عمل نکردن به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بسیار سنگین است.

وی اظهار کرد: نظام مالیاتی کشور براساس قوانین ابلاغی به سمت سیستمی شدن پیش می‌رود و یک سری اقتضائاتی دارد که باید به آن عمل کرد اما با این پیش فرض که نباید تکالیف سنگینی را بر دوش مودیان مالیاتی به ویژه مودیان خرد مانند اصناف گذاشت.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: رویه‌ای که امروز در قوانین وجود دارد آن است که مودی ای که به تکالیف قانونی اش عمل می‌کند از یک سری مواهب جدی نیز برخوردار شود، اما اگر شخصی به قانون تمکین نکزد جرایم سنگینی داشته باشد.

سبحانیان با اشاره به مشوق‌های مالیاتی افزود: باید به جایی برسیم که اگر فرد توسط ممیز مالیاتی رسیدگی نشود نیاز به نگهداری دفتر و دستک نداشته باشد، یا اگر استردادی دارد سریع‌تر استرداد وی انجام شود و در اصطلاح در مسیر سبز قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده طلا، صنوف و صاحبان کسب و کار چندین سال تلاش کردند و در نهایت مجلس شورای اسلامی اصل طلا را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد.

او اضافه کرد: اجرت و سود اما مشمول مالیات شد با این شرط که طلافروشان صورت حساب خود را در سامانه مودیان ثبت کنند، در غیر این صورت به موجب قانون، مشمول جریمه ای معادل ۹ درصد ارزش اصل طلا خواهند شد.

وی ادامه داد: رئیس سازمان امور مالیاتی طبق قانون تا پایان سال اختیار بخشودگی جرایم عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را دارد، رویکرد نظام مالیاتی این است که مودی خوش حساب در رفع تکالیف خود مسیر سبز داشته باشد و اگر به قانون عمل نکند جریمه سنگین داشته باشد.

سبحانیان افزود: طبق بند ق تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، این سازمان مکلف است به همه اصناف فراخوان برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دهد که این مهم از ابتدای دی ماه به اجرا درآمده است و همه اصناف تا پایان امسال به ترتیب مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص اعتراض اصناف مبنی بر بازبررسی دوباره پرونده‌های مالیاتی مربوط به چندین سال قبل گفت: برای رفع این مشکل در سال ۱۴۰۲ از مجلس، بندی در قانون بودجه گذاسته شد که سازمان امور مالیاتی بتواند پرونده‌های ارزش افزوده که از سال ۱۳۸۷ مانده بود را از مکانیزم ضرایب ساده شده خارج کند.

سبحانیان افزود: رویکرد سازمان این است که کل پرونده‌های قبلی مالیاتی بسته شود که این اتفاق نیز افتاد و چهار تا پنج میلیون پرونده بسته شد و تعداد محدودی پرونده از گذشته باقی مانده است.

وی ادامه داد: طبق قانون، ارزش خودرویی که بیش از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات می‌شود و خانه‌های لوکس نیز چنین مالیاتی دارند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از حرکت نظام مالیاتی ایران به سمت یک نظام هوشمند و داده‌محور خبر داد و بر ضرورت تسهیل فرآیند انجام تکالیف مالیاتی برای اصناف تأکید کرد.

سبحانیان اظهار کرد: قوانین مالیاتی کشور در حال گذار از یک نظام سنتی وصول مالیات به یک نظام هوشمند و مبتنی بر داده است.

وی افزود: مودیان باید نسبت به تکالیف قانونی خود آگاهی کافی داشته باشند اما در عین حال، این تکالیف نباید به‌گونه‌ای باشد که اصناف بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف انجام امور مالیاتی کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با تأکید بر لزوم تسهیل فرآیندهای مالیاتی گفت: هدف ما این است که پرداخت مالیات برای مودیان به ساده‌ترین شکل ممکن انجام شود و دغدغه‌ای بابت مراجعه مکرر به ادارات مالیاتی نداشته باشند و در این مسیر، گام‌های مؤثری برداشته شده است.

سبحانیان در ادامه به اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و افزود: بخش زیادی از فعالان اقتصادی با مفاد این تبصره آشنا شده‌اند.

وی توضیح داد: برای واحدهایی که درآمد یا فروش آن‌ها بیشتر از حد قانونی تعیین شده است، با استفاده از اظهارنامه‌های پیش‌فرض میزان مالیات مشخص می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری و ممیزی‌های سنتی نیست.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این رویکرد یک گام رو به جلو برای مدرن‌سازی نظام مالیاتی کشور است گفت: اگرچه در این مسیر با چالش‌هایی مواجه هستیم، اما به‌مرور این موانع برطرف خواهد شد.

