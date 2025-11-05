فعالیت ۱۵۰ کسب و کار مرتبط با رمز ارزها در کشور/ نهادهای امنیتی اجاره تاسیس اتحادیه رمزارز را نمیدهد
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، امیرحسام ذنوبی، قائم مقام خانه اقتصاد در رویداد رمزآتی با اشاره به ساختار مالی کشور و نسبت آن با تحولات جهانی فناوری، اظهار داشت: باید بپذیریم بزرگترین دستاورد جامعه بشری، دولت بهعنوان نهاد ادارهکننده امور عمومی است و همچنین بزرگترین دستاورد فناوری کریپتو، دولتزدایی است.
وی با بیان اینکه باید بدانیم که دولتزدایی پدیدهای منفی نیست، بلکه منجر به کاهش هزینههای سنگین حاکمیت در زندگی مردم می شود، ادامه داد: بخش عمده فشار اقتصادی بر مردم ناشی از کسری بودجه مزمن است و در کشورمان بخش بزرگی از درآمد و آینده نسل جوان صرف جبران هزینههای دولت میشود و به همین دلیل است که مالکیت بر دارایی، خانه یا سرمایه، برای بسیاری از مردم و جوانان رویا شده است.
قائم مقام خانه اقتصاد گفت: اقتصاد کریپتو و اقتصاد مبتنی بر بلاکچین این امکان را به بخش خصوصی میدهد که با ابزارهای هوشمند بخشی از این بار را از دوش جامعه بردارد. معتقدم ما باید از انحصار پول توسط دولت عبور کنیم و امروز اتحادیه اروپا ارز ملی خود را کنار گذاشته است و آمریکا هم از پول مشترک ایالات بهره میبرد.
ذنوبی تاکید کرد: بانک مرکزی نرخ بازده اوراق را تعیین میکند تا سیاست انقباضی اجرا کند اما بانکهای تجاری وامهایی چندین برابر بودجه عمرانی کشور میدهند این روند نشان می دهد که ابزارهای کلاسیک پولی دیگر کارایی ندارند.
همچنین سهیل نیکزاد عضو انجمن بلاک چین و فین تک در ادامه این نشست گفت: اولین بار بانک مرکزی سند جامع رمز ارزها را رونمایی کرد قبل از آن هر کسی به یک جایی پناه میبرد ما به اتاق بازرگانی مراجعه کردیم.
وی ادامه داد: طبق پیشبینیها تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا در بازار رمز ارزها متمرکز خواهد شد.
نیکزاد افزود: ۱۵۰ کسب و کار مرتبط با رمز ارزها در کشور داریم که اینها به جز اینترنت چیزی از دولت نمیخواهند که البته اینترنت هم با فیلترشکنها در دسترس است و حتی موضوع احراز هویت مشتری نیز مطرح نیست.
وی با اشاره به انتظار برای تاسیس اتحادیه رمز ارز تاکید کرد: ۴ سال است که منتظر مجوز برای فعالیت اتحادیه رمز ارزها هستیم و از درخواست رسمی برای مجوز از بانک مرکزی دادهایم اما نهادهای امنیتی اجازه نمیدهند. در حالی که طبق قوانین کشور اگر درخواست برای یک مجوز بیش از یک سال طول بکشد حاکمیت باید حتما مجوز را صادر کند و حتی دیوان عدالت اداری هم به نفع فعالیت رمز ارزها رای داد اما رای دیوان را هم نقض کردند.