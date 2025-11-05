اعلام قیمت طلا و سکه ١۴ آبان ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ١۴ آبان ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٩٧۵ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٠میلیون و ۵٠٣ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١٣ میلیون و ٩٩٨ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١١ میلیون و ٢١٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠۴ میلیون و ۶١۵ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ۵٨ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٣ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید.

