آغاز معاملات گواهی برق تجدیدپذیر در بورس انرژی ایران
مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا از آغاز معاملات گواهی برق تجدیدپذیر (Renewable Energy Certificate – REC) در بورس انرژی ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا از ساتبا، زهره اولیا از آغاز معاملات گواهی برق تجدیدپذیر (Renewable Energy Certificate – REC) در بورس انرژی ایران خبر داد و با اشاره به راهاندازی تابلوی اختصاصی گواهی برق تجدیدپذیر اظهار داشت: این اقدام با هدف تعمیق معاملات بازار برق و تسهیل رفع تعهدات تکلیفی دستگاههای اجرایی و همچنین صنایع مشمول ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانشبنیان انجام شده است.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح، گواهیهای تولید برق از نیروگاههای خورشیدی، بادی و سایر منابع تجدیدپذیر پس از تأیید ساتبا، قابلیت معامله در بورس انرژی را خواهند داشت.
اولیا با بیان اینکه این گواهیها بهعنوان ابزار رسمی برای انجام تعهدات قانونی و توسعه مبادلات انرژی سبز مورد استفاده قرار میگیرند، عنوان کرد: راهاندازی این تابلو ضمن ایجاد شفافیت در بازار برق و جذب سرمایهگذاری در بخش انرژیهای نو، موجب تسهیل فرآیند تسویه معاملات از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار خواهد شد.
مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی و تأمین مالی ساتبا در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در حمایت از تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر و تحقق اهداف ملی در زمینه کاهش آلایندهها، توسعه اقتصاد سبز و گسترش بازار رسمی انرژیهای پاک است.