پذیرش بنزین سوپر وارداتی ۲ شرکت دارای مجوز، در بورس انرژی

به گزارش ایلنا از بورس انرژی ایران، دویست‌ و بیست و چهارمین نشست کمیته عرضه بورس انرژی ایران با هدف نظارت بر فرآیند پذیرش کالا و اوراق بهادار تشکیل شد.

جلسه امروز کمیته عرضه با حضور محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران، محمود کریمی معاون توسعه بازار، محمدصادق شاه علی مدیر پذیرش و دبیر کمیته عرضه، علی احمدی خبره صنعت در کمیته عرضه و حامد فرخ‌نیا نماینده ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد.

بنا به مصوبات روز جاری کمیته عرضه بورس انرژی ایران، بنزین سوپر وارداتی ۲ شرکت دارای مجوز واردات از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران پذیرش شدند.

