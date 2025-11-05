پذیرش بنزین سوپر وارداتی ۲ شرکت دارای مجوز، در بورس انرژی
در دویست و بیست و چهارمین کمیته عرضه بورس انرژی ایران بنزین سوپر وارداتی ۲ شرکت دارای مجوز واردات از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مورد پذیرش قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از بورس انرژی ایران، دویست و بیست و چهارمین نشست کمیته عرضه بورس انرژی ایران با هدف نظارت بر فرآیند پذیرش کالا و اوراق بهادار تشکیل شد.
جلسه امروز کمیته عرضه با حضور محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران، محمود کریمی معاون توسعه بازار، محمدصادق شاه علی مدیر پذیرش و دبیر کمیته عرضه، علی احمدی خبره صنعت در کمیته عرضه و حامد فرخنیا نماینده ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد.
بنا به مصوبات روز جاری کمیته عرضه بورس انرژی ایران، بنزین سوپر وارداتی ۲ شرکت دارای مجوز واردات از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران پذیرش شدند.