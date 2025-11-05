وی خاطرنشان کرد: حجم صادرات و ترانزیت طی هفت ماه سپری شده از سال جاری، نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی کشور و بستر مناسبی برای تقویت تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل، بیان کرد: هم‌اکنون ۲۷۱۲ شرکت در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی کالا و ۶۷ شرکت و شعبه نیز در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر فعالیت می‌کنند.

هدایتی از فعالیت ۵۱ هزار دستگاه وسیله نقلیه حمل‌ونقل عمومی با میانگین عمر کاری ۱۲ سال در خطوط بین‌المللی کشور خبر داد و افزود: ۶۳ هزار راننده حرفه‌ای و ماهر نیز در عرصه حمل و نقل بین‌المللی مشغول به کار هستند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر، ۲۶ پایانه مرزی در ۱۲ استان کشور فعال بوده و نقش مهمی در تبادل کالا و جابه‌جایی مسافر بین ایران و کشورهای همسایه ایفا می‌کنند.