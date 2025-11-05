پایان عملیات اجرایی راهآهن چابهار-زاهدان تا ۶ ماه آینده
مدیرعامل راهآهن در دیدار با سفیر هند از تکمیل خط ریلی چابهار- زاهدان در ۶ ماه آینده خبر داد و با اشاره به حملونقل ترکیبی دریایی و ریلی میان بندر بمبئی و بندر چابهار، گفت: امیدواریم با همکاریهای مشترک میان هند و روسیه، ظرفیت قابلتوجهی برای ترانزیت بار در مسیر شمال - جنوب ایجاد شود.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی راهآهن جمهوری اسلامی ایران، نشست دوجانبه جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن با رودرا گائوراو شرست سفیر جمهوری هند در تهران، سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در ساختمان مرکزی شهدای راهآهن برگزار شد.
ذاکری در این نشست با تأکید بر اهمیت کریدور شمال-جنوب در حملونقل بینالمللی گفت: توسعه این کریدور یکی از اولویتهای اصلی راهآهن جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم با همکاری نزدیک کشورهای عضو، روند پیشرفت آن با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با بیان اینکه هدف ما تسهیل انتقال بارهای تجاری میان هند و روسیه از مسیر ایران است تاکید کرد: توسعه چابهار میتواند نقش مؤثری در رشد کریدور شمال - جنوب و افزایش سهم ایران در ترانزیت منطقهای ایفا کند و تلاش میکنیم زیرساختهای لازم برای تحقق این هدف بهسرعت فراهم شود.
مدیرعامل راهآهن همچنین به حملونقل ترکیبی دریایی و ریلی میان بندر بمبئی و بندر چابهار اشاره کرد و گفت: امیدواریم با همکاریهای مشترک میان هند و روسیه، ظرفیت قابلتوجهی برای ترانزیت بار در مسیر شمال - جنوب ایجاد شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بندر چابهار بدون دسترسی ریلی نمیتواند بهطور کامل فعال شود خاطرنشان کرد: ساخت خط ریلی چابهار - زاهدان تا شش ماه آینده به پایان میرسد و سه ماه پس از آن نیز وارد مرحله بهرهبرداری خواهد شد.
مدیرعامل راهآهن همچنین از پیگیری ایجاد ارتباط ریلی میان افغانستان و هند از مسیر بندر چابهار خبر داد و گفت: این اتصال موجب کاهش چشمگیر مسافت و زمان ترانزیت بار میان هند و افغانستان خواهد شد.
ذاکری بر گسترش همکاریهای کارشناسی میان راهآهنهای دو کشور و تعامل شرکتهای بخش خصوصی ایران و هند تأکید و ابراز امیدواری کرد با تسریع در روند ارتباطات و همکاریهای مشترک بتوانیم گامهای مؤثری در جهت توسعه ترانزیت منطقهای برداریم.
در ادامه این دیدار، رودرا گاوراو شرست، سفیر هند در ایران، با ابراز خشنودی از روند روبهرشد همکاریهای ریلی میان دو کشور، از نقشآفرینی مؤثر راهآهن جمهوری اسلامی ایران در توسعه ترانزیت منطقهای قدردانی کرد.