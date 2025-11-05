به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، چهار منبع مطلع از مذاکرات ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) اعلام کردند که تصمیم هشت عضو این ائتلاف برای توقف روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای نفت در سه‌ ماه نخست سال ۲۰۲۶، در پی فشار روسیه برای مقابله با محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم‌های غرب گرفته شده؛ تصمیمی که با موافقت عربستان همراه بوده و نگرانی‌ها از مازاد عرضه را نیز در نظر گرفته است.

بر اساس گزارش منابع، الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، از حامیان اصلی توقف روند کاهش عرضه داوطلبانه در نشست روز یکشنبه (۱۱ آبان) بوده است.

این تصمیم به اوپک‌پلاس فرصت بیشتری می‌دهد تا تأثیر تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس بر توان تولید و صادرات روسیه را ارزیابی کند.

دو منبع دیگر اعلام کردند که عربستان با توجه به کاهش فصلی تقاضا در سه‌ ماه نخست امسال، با این توقف موافقت کرده است. این تصمیم همچنین با نگرانی‌های فزاینده بازار درباره مازاد عرضه در سال ۲۰۲۶ همسو بوده است.

هشت عضو اوپک‌پلاس از آوریل امسال، راهبرد کاهش تولید خود را تغییر داده‌اند و تاکنون در قالب برنامه لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه روزانه بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه را به بازارهای جهانی بازگردانده‌اند که این رقم حدود ۲.۷ درصد از تقاضای جهانی را شامل می‌شود و در واکنش به فشارهای سیاسی برای کاهش قیمت نفت، ازجمله فشارهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، به‌کار گرفته شده است.

هشت عضو اوپک‌پلاس تاکنون در مقاطع ماهانه، ارقامی ۱۳۷ هزار بشکه تا ۵۴۸ هزار بشکه در روز از کاهش عرضه داوطلبانه خود به بازارهای جهانی بازگردانده‌اند.

مجموع اقدام‌های اوپک‌پلاس برای حمایت از قیمت و بازارهای جهانی در قالب کاهش عرضه داوطلبانه (یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز)، کاهش عرضه داوطلبانه اضافه (۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز) و کاهش تولید گروهی (۲ میلیون بشکه در روز) در قالب توافق اوپک‌پلاس، در اوج خود به روزانه ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه رسید.

در بیانیه رسمی اوپک‌پلاس، فصلی بودن تقاضا به‌عنوان دلیل اصلی توقف افزایش تولید ذکر شده است، ذخیره‌سازی‌های نفت به‌طور معمول در سه‌ ماه نخست سال به‌دلیل افت تقاضا افزایش می‌یابد.

با وجود تصمیم‌های رسمی برای افزایش سهمیه‌ها، بسیاری از اعضای اوپک‌پلاس اکنون نزدیک به حداکثر ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند.

هلیما کرافت، تحلیلگر مؤسسه آربی‌سی کپیتال (RBC Capital) اعلام کرد که بشکه‌های اضافی که در ماه دسامبر به بازار اضافه خواهند شد، به‌طور قابل‌توجهی کمتر از رقم اعلام‌شده خواهند بود، زیرا تنها عربستان سعودی ظرفیت افزایش تولید واقعی دارد.

مورگان استنلی نیز در یادداشتی اعلام کرد که اتخاذ رویکرد محتاطانه در سه‌ماه نخست سال از سوی اوپک‌پلاس، اقدامی غیرمعمول نیست.

هشت عضو این ائتلاف پیش‌تر در دسامبر ۲۰۲۴ هم آغاز روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه را سه ماه به تعویق انداخته بود تا با افزایش تقاضای سفر در نیمکره شمالی هم‌زمان شود.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماه گذشته خود پیش‌بینی کرده بود که بازار جهانی نفت در سال آینده با مازاد عرضه‌ای تا سقف روزانه ۴ میلیون بشکه معادل حدود ۴ درصد از تقاضای جهانی روبه‌رو خواهد شد.

نظرسنجی ماه سپتامبر رویترز نیز مازاد عرضه‌ای معادل روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه را نشان داده بود.

