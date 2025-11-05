۴ هزار واگن مسافری کم داریم / ۱۰۰۰ واگن آب رفت

میرحسن موسوی، معاون مسافری راه آهن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره کمبود واگن‌های مسافری در شبکه ریلی اظهار داشت: با یک عقب ماندگی تاریخی و ناترازی عمیق در بخش توسعه ناوگان مسافری مواجه هستیم، در حالیکه در سال ۱۳۸۹ حدود ۲۲۰۰ واگن در ناوگان مسافری وجود داشت امروز تعداد این واگن‌ها به حدود ۱۲۰۰ دستگاه واگن رسیده است.

وی ادامه داد: علت عقب ماندگی تاریخی ناوگان مسافری ریلی این است که بخش خصوصی به دلیل اقتصاد ضعیف و قیمت‌گذاری تکلیفی نتوانسته خود را در این بخش احیا کند و به سرمایه‌گذاری در این حوزه تشویق نشدند. البته در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای ترغیب سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت گرفت و تسهیلاتی برای این حوزه پیش بینی شد، اما این اقدامات خیلی موثر نبود و در حد بازسازی واگن‌های سطح یک و دو قدیمی اقدام کردند و نتوانستند این عقب ماندگی را جبران کنند.

قائم مقام راه آهن افزود: در یک سال گذشته هم در بخش تسهیلات و هم در بخش قیمت‌گذاری و همچنین در بخش اقتصاد این بخش از طریق فعالسازی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید اقداماتی انجام شد و با شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری مذاکراتی را داشتیم تا به سرمایه‌گذاری دوباره در این بخش تحریک شوند. اغلب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش بازسازی واگن‌های سطح یک و دو و تبدیل آن‌ها به قطار ۵ ستاره بود تا قطارهای باکیفیت وارد شبکه شوند و در حال حاضر هم این سرمایه‌گذاری تبدیل به خرید ناوگان نو در قالب قطارهای ۵ ستاره شده است.

موسوی با اشاره به سرمایه‌گذاری مورد نیاز در توسعه ناوگان ریلی گفت: در حال حاضر قیمت هر واگن مسافری با ظرفیت ۴۰ مسافر حدود ۶۰ میلیارد تومان است و هزینه هر قطار با ۱۰ واگن و لوکوموتیو حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است بنابراین توسعه این ناوگان سرمایه‌گذاری بسیار بالایی را می‌طلبد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر قیمت تمام شده در بخش مسافری خیلی بالاست، خدمات با قیمت‌هایی که عرضه می‌شود بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده است و برای جبران این تفاوت راه آهن به شرکت‌های مسافری یارانه و تسهیلات ارایه می‌دهد و در حق دسترسی و هزینه لکوموتیو مزایایی را به شرکت‌ها می‌‌دهیم تا چرخه اقتصاد در این شرکت‌ها بچرخد.

قائم مقام راه آهن گفت: در یک سال گذشته تلاش‌های خوبی برای نوسازی و توسعه ناوگان ریلی صورت گرفته و دو تفاهم نامه موثر در بخش مسافری منعقد شده که منجر به تولید ناوگان داخلی ۵ ستاره می‌شود و اخیرا هم ناوگان باکیفیت وارد شبکه ریلی شده است.

موسوی با اشاره به میزان ناوگان مورد نیاز در شبکه ریلی مسافری اظهار داشت: در حالی که در سال ۱۳۸۹ ناوگان موجود حدود ۲۲۰۰ واگن بوده امروز به حدود ۱۰۰۰ واگن رسیده در حالی که واگن مورد نیاز ما ۵ هزار دستگاه است. البته همانطور که گفته شد برای توسعه ناوگان اقدامات خوبی انجام شده از جمله اینکه مصوبه خوبی از هیات دولت گرفته ایم.

وی در پاسخ به این وسال که آیا واگن‌های ۶ تخته از ناوگان خذف می‌شوند، تاکید کرد: در حال حاضر از واگن‌های ۶ تخته استفاده می‌کنیم اما دیگر قرار نیست در حوزه قطارهای ۶ تخته سرمایه‌گذاری انجام شود.

انتهای پیام/