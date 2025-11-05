ایلنا گزارش میدهد؛
خالیفروشی به حوزه خودرو هم رسید/ سرگردانی ۲۲۰۰ شاکی در پرونده آذین خودرو آرامیس
بعد از بازداشت و تشکیل پرونده شاکیان پرونده کلاهبرداری شبکهای شرکت آذین خودروی آرامیس و بازداشت متهمان، با گذشت حدود ۳ سال، ۲۲۰۰ شاکی این پرونده در بلاتکلیفی به سر میبرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، داستان خالیفروشی بعد از طلا و سکه، به خودرو رسید. این بار یکی از شرکتهای فروش خودرو که حدود ۴ سالی است، پرونده آن در محاکم قضایی مفتوح است، شرکت آذین خودروی آرامیس است که اقدام به فروش خودرویی کرده که وجود خارجی ندارد.
کلاهبرداری ۱۶۰۰ میلیاردی با وعده تحویل خودرو
تاکنون ۲۲۰۰ پرونده شکایت از عدم تحویل خودرو توسط شرکت آذین خودرو آرامیس ثبت شده است. بر این اساس، متقاضیان خودروهای شرکت ایران خودرو مبلغی در حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با وعده دریافت خودرو بدون نوبت و ارزانتر از قیمت کارخانه پرداخت کردهاند و نه تنها خودرویی دریافت نکردهاند، که درگیر پرونده عریض و طویل شکایت نیز شدهاند.
پرونده کلاهبرداری شبکهای شرکت آذین خودروی آرامیس کرج، با ۸۸ متهم در شعبه یک دادگاه کیفری استان البرز در حال رسیدگی است. این پرونده ۲۲۰۰ شاکی دارد.
اما پس از ۴ سال، سرانجام پرونده آذین خودرو آرامیس چه شد؟
آخرین جلسه دادگاه کلاهبرداری شرکت آذین خودرو آرامیس برای ۸۸ متهم پرونده با حدود دو هزار و ۱۵۰ شاکی در کرج در آبان ماه سال گذشته برگزار شده بود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در اردیبهشت امسال گفته بود که این پرونده با توجه به اینکه نیاز به کارشناسی داشته، به کارشناسی واصل شده و الان در حال ابلاغ به طرفین پرونده است.
طبق گزارش رسیده به ایلنا، رای دادگاه بدوی بعد از برگزاری دهها جلسه دادگاه در دادگاه البرز و روند طولانی کارشناسی بعد از ۳ سال در مرحله انشا قرار دارد و همچنان با گذشت سالها، شاکیان متضرر این پرونده بلاتکلیفاند.
ماجرای کلاهبرداری ۱۶۰۰ میلیاردی چیست؟
متهمان این پرونده، نمایندگان شرکتی هستند که ابتدا با ثبت نام و تحویل تعدادی از محصولات ایران خودرو، متقاضیان خودرو را فریب دادهاند و با دریافت مبالغی بابت خودروهای متفاوت، ثبت نام انجام دادهاند؛ ولی هیچ خودرویی تحویل ندادهاند. نمایندگان این شرکت با تبلیغات واهی جذب متهمان اصلی شرکت شده و نمایندگی شرکتی را پذیرفتهاند که کلاهبردار از آب درآمده است؛ بنابراین آنها نیز علاوه بر اینکه متضررند، متهم به کلاهبرداری نیز شدهاند.
هرچند مبلغ نامعلومی اموال از نفرات اصلی و نمایندگان آنها شناسایی و ضبط شده؛ اما پرونده همچنان در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز در حال رسیدگی است و خانوادههای بسیاری از بیش از ۱۰ استان کشور، در این شرایط سخت اقتصادی در بلاتکلیفی به سر میبرند.